פרוסו Ente בהתקנה בלחיצה אחת.
גיבוי תמונות וסרטונים מוצפן מקצה לקצה ובקוד פתוח, עם אלבומים משותפים ולמידת מכונה במכשיר.
בחרו תוכנית VPS עבור Ente
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Ente
Ente הוא שירות תמונות ווידאו בקוד פתוח מלא, מוצפן מקצה לקצה, ששם את הפרטיות בראש סדר העדיפויות. כל קובץ מוצפן במכשיר שלכם לפני שהוא מגיע לשרת, כך שרק אתם והאנשים שאתם מזמינים במפורש יכולים לראות את הזיכרונות שלכם.
אירוח עצמי של Ente ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על מסד הנתונים הבסיסי ועל אחסון אובייקטים תואם S3, תוך שמירה על אותם לקוחות אינטרנט, מובייל ודסקטופ מלוטשים שבשימוש השירות הציבורי. אלבומים משפחתיים, קישורים ציבוריים, זיהוי פנים במכשיר ואחסון ללא הגבלה נשארים כולם בשליטתכם במקום של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Ente
הצפנה מקצה לקצה
כל תמונה וסרטון מוצפנים במכשיר שלכם באמצעות פרימיטיבים קריפטוגרפיים מאומתים לפני העלאתם, כך שלא השרת ולא אף אחד אחר יכולים לקרוא את הספרייה שלכם.
לקוחות חוצי פלטפורמות
אפליקציות מקוריות ל-iOS ולאנדרואיד, אפליקציות שולחן עבודה עבור macOS, Windows ו-Linux, ובנוסף אפליקציית ווב, שומרות על הספרייה שלכם נגישה מכל מקום עם גיבוי אוטומטי ברקע.
אלבומי משפחה משותפים
צרו אלבומים משותפים עם בני משפחה או שלחו קישורים ציבוריים עם סיסמאות אופציונליות ותאריך תפוגה, הכל מבלי לחשוף את הקבצים הבסיסיים בטקסט רגיל.
זיהוי פנים על המכשיר
למידת מכונה פועלת כולה בצד הלקוח כדי לקבץ אנשים, לזהות אובייקטים ולהפעיל חיפוש סמנטי, מבלי לשלוח לעולם נתונים לא מוצפנים לשרת.
אחסון תואם S3
דלי MinIO מובנה מאחסן אובייקטים באופן מקומי ב-VPS וניתן להחליף אותו ב-Backblaze B2, Wasabi, או כל ספק תואם S3 כאשר הספריות גדלות.
אפליקציות קוד פתוח
כל רכיב, כולל אפליקציות מובייל ודסקטופ, הוא זמין קוד מקור וניתן לביקורת עצמאית, כך שאתם יכולים לוודא את הקריפטוגרפיה בעצמכם.
למה להריץ את Ente על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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