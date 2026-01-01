Ente הוא שירות תמונות ווידאו בקוד פתוח מלא, מוצפן מקצה לקצה, ששם את הפרטיות בראש סדר העדיפויות. כל קובץ מוצפן במכשיר שלכם לפני שהוא מגיע לשרת, כך שרק אתם והאנשים שאתם מזמינים במפורש יכולים לראות את הזיכרונות שלכם.

אירוח עצמי של Ente ב-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על מסד הנתונים הבסיסי ועל אחסון אובייקטים תואם S3, תוך שמירה על אותם לקוחות אינטרנט, מובייל ודסקטופ מלוטשים שבשימוש השירות הציבורי. אלבומים משפחתיים, קישורים ציבוריים, זיהוי פנים במכשיר ואחסון ללא הגבלה נשארים כולם בשליטתכם במקום של צד שלישי.