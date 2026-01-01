JobOps מיישם עקרונות **DevOps** לחיפוש עבודה. הוא מחפש ב-**LinkedIn**, **Indeed**, **Glassdoor**, **Adzuna**, ו-10+ לוחות דרושים נוספים ממסך אחד, מדרג כל תוצאה מול הפרופיל שלכם, מייצר קורות חיים מותאמים לתפקיד, ועוקב אחר כל הגשה במקום אחד. הוא בכוונה לא מבצע הגשה אוטומטית — מגייסים יכולים לזהות הגשות אוטומטיות, לכן **JobOps** מעניק לכם את המהירות מבלי לוותר על האיכות.

אירוח עצמי ב-**VPS** שלכם שומר את קורות החיים שלכם, היסטוריית החיפושים, אסימוני המעקב של **Gmail**, ומפתחות ספק ה-**AI** בשליטתכם המלאה במקום בתוך **SaaS** של צד שלישי. ה-**pipeline** מאחסן את כל הנתונים באופן מקומי ב-**SQLite** לצד קובצי **PDF** שנוצרו, כך שהתיעוד המלא של כל חיפוש והגשה נשאר על תשתית שבבעלותכם.