התקינו JobOps בלחיצה אחת.
צינור חיפוש עבודה באירוח עצמי שמחפש בלוחות, מתאים קורות חיים, מדרג התאמה ועוקב אחר כל מועמדות מלוח מחוונים אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור JobOps
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם JobOps
JobOps מיישם עקרונות **DevOps** לחיפוש עבודה. הוא מחפש ב-**LinkedIn**, **Indeed**, **Glassdoor**, **Adzuna**, ו-10+ לוחות דרושים נוספים ממסך אחד, מדרג כל תוצאה מול הפרופיל שלכם, מייצר קורות חיים מותאמים לתפקיד, ועוקב אחר כל הגשה במקום אחד. הוא בכוונה לא מבצע הגשה אוטומטית — מגייסים יכולים לזהות הגשות אוטומטיות, לכן **JobOps** מעניק לכם את המהירות מבלי לוותר על האיכות.
אירוח עצמי ב-**VPS** שלכם שומר את קורות החיים שלכם, היסטוריית החיפושים, אסימוני המעקב של **Gmail**, ומפתחות ספק ה-**AI** בשליטתכם המלאה במקום בתוך **SaaS** של צד שלישי. ה-**pipeline** מאחסן את כל הנתונים באופן מקומי ב-**SQLite** לצד קובצי **PDF** שנוצרו, כך שהתיעוד המלא של כל חיפוש והגשה נשאר על תשתית שבבעלותכם.
פיצ'רים עיקריים של JobOps
חיפוש רב-לוחות
גרפו מעל 10 לוחות דרושים, ביניהם LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe ו-Seek, מממשק חיפוש אחד.
ניקוד התאמה AI
דרגו כל משרה 0-100 בהתאם לפרופיל שלכם כדי שתתמקדו רק בתפקידים ששווה להגיש אליהם מועמדות במקום למיין מאות באופן ידני.
יצירת קורות חיים מותאמים אישית
כתבו מחדש את קורות החיים שלכם עבור כל תפקיד באופן אוטומטי, ייצאו לקובץ PDF מלוטש באופן מקומי או באמצעות אינטגרציה של Reactive Resume.
תיבת מעקב Gmail
חברו את Gmail וזהו אוטומטית הזמנות לראיונות, הצעות וסירובים כדי לעדכן את סטטוס המועמדות ללא גיליונות אלקטרוניים.
הביאו את ה-AI שלכם
חברו OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI כגון Ollama או LM Studio.
בדיקות חסות ויזה
וודאו את סטטוס ויזת החסות לבריטניה ברישומים ו-הציגו רק תפקידים התואמים לדרישות אישור העבודה שלכם.
למה להריץ את JobOps על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.