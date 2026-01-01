פרוסו עכשיו בהתקנה בלחיצה אחת.
ניטור Docker ו-Kubernetes ללא צורך בהגדרה עם בריאות קונטיינרים, בדיקות נקודות קצה, אישורים ודף סטטוס ציבורי.
בחרו תוכנית VPS עבור Maintenant
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Maintenant
Maintenant הוא כלי ניטור מאוחד בקוד פתוח שמחליף מספר כלים באירוח עצמי בבת אחת. שחררו קונטיינר יחיד והוא יגלה אוטומטית כל עומס עבודה במארח שלכם, עוקב אחר מצב קונטיינרים, שימוש במשאבים, נקודות קצה HTTP ו-TCP, תעודות TLS, עדכוני תמונות וסיכוני אבטחת רשת מלוח מחוונים אחד המופעל על ידי Go.
מיועד למארחים עצמיים ולצוותים קטנים, Maintenant מגיע כקובץ בינארי יחיד המגובה על ידי SQLite, ללא צורך במסד נתונים חיצוני או שולח יומנים. הוא נשלח בכוונה ללא אימות מובנה ומיועד לשבת מאחורי שרת ה-reverse proxy הקיים שלכם, כך שאתם שומרים על שכבת זהות אחת בכל הערימה שלכם תוך כדי בעלות על כל מדד, שורת יומן והתראה ללא תמחור לפי מארח או לפי מדד.
פיצ'רים עיקריים של Maintenant
גילוי אוטומטי של קונטיינרים
מזהה כל קונטיינר Docker ועומס עבודה של Kubernetes ברגע שהוא מתחיל, עם שינויי מצב, לולאות הפעלה מחדש וסטרימינג של יומנים כלולים.
בדיקות נקודת קצה ודופק
מגדיר מנטרי דופק של HTTP, TCP ו-cron באמצעות תוויות Docker עם ספי כישלון והתאוששות הניתנים להגדרה.
מעקב אחר תעודת TLS
מייבא אוטומטית תעודות מנקודות קצה של HTTPS במעקב ומתריע 30, 14, 7, 3 ו-1 יום לפני פקיעה.
מדדי משאבים
מציג נתוני CPU, זיכרון, רשת וקלט/פלט דיסק בזמן אמת לכל קונטיינר, עם התראות סף מסוננות רעשים כדי לשמור על רמת רעש נמוכה.
עדכון מודיעין
סורק רישומי OCI כדי להשוות תמציות תמונות, כך שתדעו בדיוק לאילו עומסי עבודה יש גרסאות חדשות יותר שממתינות.
דף סטטוס ציבורי
מאגדת את חומרת הניטור לדף סטטוס בזמן אמת, המופעל על ידי אירועי שרת, עבור לקוחות וחברי צוות.
למה להריץ את Maintenant על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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