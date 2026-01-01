Maintenant הוא כלי ניטור מאוחד בקוד פתוח שמחליף מספר כלים באירוח עצמי בבת אחת. שחררו קונטיינר יחיד והוא יגלה אוטומטית כל עומס עבודה במארח שלכם, עוקב אחר מצב קונטיינרים, שימוש במשאבים, נקודות קצה HTTP ו-TCP, תעודות TLS, עדכוני תמונות וסיכוני אבטחת רשת מלוח מחוונים אחד המופעל על ידי Go.

מיועד למארחים עצמיים ולצוותים קטנים, Maintenant מגיע כקובץ בינארי יחיד המגובה על ידי SQLite, ללא צורך במסד נתונים חיצוני או שולח יומנים. הוא נשלח בכוונה ללא אימות מובנה ומיועד לשבת מאחורי שרת ה-reverse proxy הקיים שלכם, כך שאתם שומרים על שכבת זהות אחת בכל הערימה שלכם תוך כדי בעלות על כל מדד, שורת יומן והתראה ללא תמחור לפי מארח או לפי מדד.