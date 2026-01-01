RAGflow הוא מנוע יצירה משופר-אחזור מוכן לייצור, הבנוי סביב הבנה עמוקה של מסמכים. בניגוד ליישומי RAG בסיסיים המטפלים במסמכים כטקסט רגיל, RAGflow מבצע ניתוח מודע-פריסה של קובצי PDF, גיליונות אלקטרוניים, מצגות ותמונות כדי לשמר את המשמעות של טבלאות, איורים ותוכן מובנה לפני האינדוקס.

אירוח עצמי של RAGflow ב-VPS הפרטי שלכם שומר על המסמכים שלכם פרטיים ומעניק לכם שליטה מלאה על ספקי ה-LLM, אסטרטגיות החלוקה וצינורות האחזור. גרף הידע המובנה ומערכות הקצה (backends) של GraphRAG פותחים אפשרויות להסקת מסקנות בין-מסמכית שחיפוש וקטורי שטוח אינו יכול להשתוות אליו.