התקינו RAGflow בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע RAG ברמת ייצור עם ניתוח מסמכים מעמיק, אחזור גרף ידע ותמיכה בריבוי LLM.
בחרו תוכנית VPS עבור RAGflow
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RAGflow
RAGflow הוא מנוע יצירה משופר-אחזור מוכן לייצור, הבנוי סביב הבנה עמוקה של מסמכים. בניגוד ליישומי RAG בסיסיים המטפלים במסמכים כטקסט רגיל, RAGflow מבצע ניתוח מודע-פריסה של קובצי PDF, גיליונות אלקטרוניים, מצגות ותמונות כדי לשמר את המשמעות של טבלאות, איורים ותוכן מובנה לפני האינדוקס.
אירוח עצמי של RAGflow ב-VPS הפרטי שלכם שומר על המסמכים שלכם פרטיים ומעניק לכם שליטה מלאה על ספקי ה-LLM, אסטרטגיות החלוקה וצינורות האחזור. גרף הידע המובנה ומערכות הקצה (backends) של GraphRAG פותחים אפשרויות להסקת מסקנות בין-מסמכית שחיפוש וקטורי שטוח אינו יכול להשתוות אליו.
פיצ'רים עיקריים של RAGflow
ניתוח מסמכים עמוק
חילוץ מודע לפריסה מטפל בקובצי PDF, קובצי Word, גיליונות אלקטרוניים ותמונות סרוקות — תוך שמירה על טבלאות, איורים ומבנה שמנתחי טקסט רגיל הורסים.
אחזור גרף ידע
GraphRAG מובנה ואינדוקס גרף ידע מאפשרים הסקה בין-מסמכית ושאילתות יחסים מעבר למה שתומך חיפוש וקטורי שטוח.
תמיכה ב-LLM מרובים
התחברו ל-OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, ו-20 ספקים נוספים מבלי לאנדקס מחדש את המסמכים שלכם.
אסטרטגיות קיטוע גמישות
בחרו מתוך מצבי חלוקה: כללי, שאלות ותשובות, מדריך, טבלה ו-מסמכים, כדי להתאים את המבנה של כל סוג מסמך לדיוק אחזור אופטימלי.
בקרת גישה מרובת משתמשים
הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרות לצוותים לשתף מאגרי ידע, תוך שמירה על אוספי מסמכים רגישים מוגבלים למשתמשים מורשים.
REST API ו-SDK
ממשק API REST מלא ו-SDK רשמי של Python מאפשרים לכם להטמיע את RAGflow ביישומים שלכם ולבצע אוטומציה של תהליכי קליטת מסמכים.
למה להריץ את RAGflow על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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