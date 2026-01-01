פרוסו PsiTransfer בהתקנה בלחיצה אחת.
שיתוף קבצים פשוט באירוח עצמי, עם קישורים עם תוקף מוגבל, הגנה באמצעות סיסמה והעלאות הניתנות להמשך — ללא צורך בחשבונות.
בחרו תוכנית VPS עבור PsiTransfer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PsiTransfer
PsiTransfer הוא שירות קל משקל, בקוד פתוח, להעברת קבצים לשיתוף קבצים באמצעות קישורי הורדה שתוקפם פג — ללא צורך בחשבונות לשולחים או למקבלים. קבצים מאורגנים לאזורי העלאה (upload buckets) עם תקופות שמירה הניתנות להגדרה, הנעות מהורדה חד-פעמית ועד תפוגה של 8 שבועות. כל אזור העלאה יכול להיות מוגן בסיסמה אופציונלית עם הצפנת AES, והמקבלים יכולים להוריד הכל כארכיון zip או tar.gz יחיד מבלי להתקין דבר.
אירוח עצמי של PsiTransfer על ה-VPS שלכם שומר על העברות קבצים פרטיות: ללא מגבלות גודל המוטלות על ידי שירות ענן, ללא שליחת מטא-דאטה של קבצים לצדדים שלישיים, ושליטה מלאה על מדיניות השמירה והאחסון. פאנל ניהול אופציונלי מאפשר לכם לנטר העלאות פעילות ולנהל אחסון מדף מוגן אחד.
פיצ'רים עיקריים של PsiTransfer
קישורי הורדה שתוקפם פג
הגדירו שמירה מהורדה חד-פעמית ועד 8 שבועות — קבצים והקישורים שלהם נמחקים אוטומטית כשהם פגים תוקף.
אין צורך בחשבונות
נמענים מורידים קבצים ישירות מקישור שיתופי ללא הרשמה או התחברות לשום שירות.
דליים מוגנים בסיסמה
אבטחו כל העלאה עם סיסמאות דלי מוצפנות ב-AES כך שרק נמענים מיועדים יוכלו לגשת לקבצים המשותפים.
העלאות ניתנות להמשכה
העלאות קבצים גדולים מתחדשות אוטומטית לאחר הפרעות רשת באמצעות פרוטוקול tus io, ומונעות העברות כושלות בחיבורים איטיים.
ארכיון הורדה בצובר
נמענים יכולים להוריד את כל הקבצים בדלי כארכיון zip או tar.gz יחיד בלחיצה אחת, מבלי להוריד קבצים בנפרד.
לוח בקרה של מנהל מערכת
עקבו אחר כל הדליים הפעילים, צפו בשימוש באחסון ומחקו העלאות מפאנל ניהול המוגן בסיסמה ב-/admin.
למה להריץ את PsiTransfer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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