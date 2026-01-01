PsiTransfer הוא שירות קל משקל, בקוד פתוח, להעברת קבצים לשיתוף קבצים באמצעות קישורי הורדה שתוקפם פג — ללא צורך בחשבונות לשולחים או למקבלים. קבצים מאורגנים לאזורי העלאה (upload buckets) עם תקופות שמירה הניתנות להגדרה, הנעות מהורדה חד-פעמית ועד תפוגה של 8 שבועות. כל אזור העלאה יכול להיות מוגן בסיסמה אופציונלית עם הצפנת AES, והמקבלים יכולים להוריד הכל כארכיון zip או tar.gz יחיד מבלי להתקין דבר.

אירוח עצמי של PsiTransfer על ה-VPS שלכם שומר על העברות קבצים פרטיות: ללא מגבלות גודל המוטלות על ידי שירות ענן, ללא שליחת מטא-דאטה של קבצים לצדדים שלישיים, ושליטה מלאה על מדיניות השמירה והאחסון. פאנל ניהול אופציונלי מאפשר לכם לנטר העלאות פעילות ולנהל אחסון מדף מוגן אחד.