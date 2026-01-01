התקינו כלי IT בלחיצה אחת.
אוסף באירוח עצמי של כלי פיתוח — מקודדים, מעצבים, מחוללי גיבוב וכלי רשת בממשק אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור IT Tools
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם IT Tools
IT Tools מאגד עשרות כלי עזר חיוניים למפתחים, למנהלי מערכות ולמקצועני IT בממשק אינטרנט נקי ואחיד. ממעצבי JSON ומפענחי JWT ועד למחשבוני תת-רשת ומחוללי סיסמאות, כל כלי פועל במלואו בדפדפן כך שנתונים רגישים לעולם אינם עוזבים את המכשיר שלכם.
אירוח עצמי של IT Tools על גבי VPS מעניק לצוות שלכם ארגז כלים פרטי וזמין תמיד, מבלי להיות תלויים בשירותים מקוונים ציבוריים. הוא בעל ערך מיוחד בארגונים עם מדיניות אבטחה האוסרת שימוש בכלי אינטרנט של צד שלישי, או בסביבות עם גישה מוגבלת לאינטרנט יוצא.
פיצ'רים עיקריים של IT Tools
עיבוד צד לקוח
כל הפעולות פועלות ישירות בדפדפן — נתונים רגישים כמו טוקנים, האשים ותעודות לעולם אינם מגיעים לשרת.
כלי קריפטו ו-האש
צרו גיבובי MD5, SHA ו-bcrypt, צרו UUIDs, פענחו אסימוני JWT, ועבדו עם Base64 ו-HMAC מבלי לעזוב את הממשק.
מעצבי קוד
ייפוי וכיווץ JSON, SQL, XML, CSS ו-JavaScript באופן מיידי כדי לנקות פלט מ-APIs, logs או build pipelines.
כלי שירות רשת
מחשבוני תת-רשת IPv4 ו-IPv6, בודקי פורטים וכלי בדיקת כתובות MAC למשימות ניהול רשת יומיומיות.
מחוללים וממירים
יצירת סיסמאות חזקות, לורם איפסום, והמרת תאריכים, יחידות ובסיסים בממשק אחד שניתן לחיפוש.
למה להריץ את IT Tools על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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