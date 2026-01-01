Meilisearch הוא מנוע חיפוש בקוד פתוח, מהיר במיוחד, שנכתב ב-Rust ומחזיר תוצאות רלוונטיות בפחות מ-50 מילי-שניות, עם סבילות מובנית לשגיאות הקלדה, סינון מבוסס מאפיינים (faceted filtering), ודירוג הניתן להתאמה אישית — הכל באמצעות API REST פשוט. הוא עובד ישר מהקופסה עם הגדרות ברירת מחדל חכמות, מה שהופך את הוספת יכולות חיפוש עוצמתיות לחנויות מסחר אלקטרוני, אתרי תיעוד ויישומי SaaS לפשוטה.

אירוח Meilisearch ב-VPS משלכם מעניק לכם CPU וזיכרון ייעודיים לביצועים עקביים של פחות מ-50 מילי-שניות תחת עומס, אינדוקס מסמכים בלתי מוגבל בעלות קבועה, ושליטה מלאה על אבטחה ותצורה מבלי להסתמך על שירות חיפוש מנוהל.