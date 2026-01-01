פרוסו Meilisearch בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש בקוד פתוח שנבנה ב-Rust שמספק תוצאות עמידות בפני שגיאות הקלדה בפחות מ-50 אלפיות השנייה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Meilisearch
Meilisearch הוא מנוע חיפוש בקוד פתוח, מהיר במיוחד, שנכתב ב-Rust ומחזיר תוצאות רלוונטיות בפחות מ-50 מילי-שניות, עם סבילות מובנית לשגיאות הקלדה, סינון מבוסס מאפיינים (faceted filtering), ודירוג הניתן להתאמה אישית — הכל באמצעות API REST פשוט. הוא עובד ישר מהקופסה עם הגדרות ברירת מחדל חכמות, מה שהופך את הוספת יכולות חיפוש עוצמתיות לחנויות מסחר אלקטרוני, אתרי תיעוד ויישומי SaaS לפשוטה.
אירוח Meilisearch ב-VPS משלכם מעניק לכם CPU וזיכרון ייעודיים לביצועים עקביים של פחות מ-50 מילי-שניות תחת עומס, אינדוקס מסמכים בלתי מוגבל בעלות קבועה, ושליטה מלאה על אבטחה ותצורה מבלי להסתמך על שירות חיפוש מנוהל.
פיצ'רים עיקריים של Meilisearch
תוצאות מתחת ל-50ms
מנוע מבוסס Rust מחזיר תוצאות חיפוש בפחות מ-50 אלפיות השנייה גם על פני מיליוני מסמכים.
סבילות לשגיאות כתיב מובנית
משתמשים מוצאים את מה שהם צריכים אפילו עם שגיאות כתיב — אין צורך בהגדרה כדי להפעיל תיקון שגיאות כתיב חכם.
סינון מבוסס פאסטות
מסננים חזקים ופאסטים מאפשרים למשתמשים לחדד תוצאות חיפוש לפי קטגוריה, מחיר, תגית, או כל מאפיין מותאם אישית.
REST API פשוט
ערכות SDK מקיפות עבור JavaScript, Python, PHP, Go ועוד הופכות את האינטגרציה לפשוטה לכל סטאק.
אינדוקס בזמן אמת
מסמכים ניתנים לחיפוש מיד לאחר הוספתם, ללא עיכובים בבנייה מחדש או רענוני אינדקס ידניים.
למה להריץ את Meilisearch על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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