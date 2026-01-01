Sonatype Nexus Repository Manager הוא מאגר הארטיפקטים הסטנדרטי בתעשייה לאחסון, ארגון והפצה של ארטיפקטים של בנייה בכל פורמט חבילה מרכזי. הוא משמש כמטמון פרוקסי אוניברסלי עבור Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub ועשרות רשומות אחרות, מפחית באופן דרמטי הורדות חיצוניות ומאיץ בנייה.

אירוח עצמי של Nexus ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על אחסון ארטיפקטים, מדיניות גישה וסריקות אבטחה. צוותים מקבלים מקור אמת יחיד לכל התלויות — ציבוריות ופרטיות — ללא תמחור לפי מושב או מגבלות אחסון בענן.