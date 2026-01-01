פרוסו את ה-Nexus Repository Manager בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל מאגרי ארטיפקטים אוניברסלי התומך ב-Maven, npm, Docker, PyPI ועוד.
בחרו תוכנית VPS עבור Nexus Repository Manager
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager הוא מאגר הארטיפקטים הסטנדרטי בתעשייה לאחסון, ארגון והפצה של ארטיפקטים של בנייה בכל פורמט חבילה מרכזי. הוא משמש כמטמון פרוקסי אוניברסלי עבור Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub ועשרות רשומות אחרות, מפחית באופן דרמטי הורדות חיצוניות ומאיץ בנייה.
אירוח עצמי של Nexus ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על אחסון ארטיפקטים, מדיניות גישה וסריקות אבטחה. צוותים מקבלים מקור אמת יחיד לכל התלויות — ציבוריות ופרטיות — ללא תמחור לפי מושב או מגבלות אחסון בענן.
פיצ'רים עיקריים של Nexus Repository Manager
תמיכה בפורמט אוניברסלי
אחסנו וצרו פרוקסי ל-Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, ועוד פורמטים רבים ממופע יחיד.
Proxy ו-Cache
שמירת פריטים מרוחקים במטמון מקומי, כך שבניות לעולם לא ייכשלו עקב רגיסטרי במעלה הזרם שהוא איטי או אינו זמין.
מאגרים פרטיים
פרסום ספריות קנייניות ותמונות Docker למאגרים פרטיים מתארחים עם בקרת גישה מדוקדקת.
חיפוש רכיבים
חיפוש טקסט מלא בכל המאגרים מאפשר למפתחים למצוא במהירות גרסאות ארטיפקט ספציפיות ואת המטא-דאטה שלהן.
גישה מבוססת תפקידים
הגדירו הרשאות מפורטות לכל מאגר, כך שצוותים יוכלו לראות ולפרסם רק במאגרים שבבעלותם.
למה להריץ את Nexus Repository Manager על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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