Mailtrain היא אפליקציית ניוזלטר בקוד פתוח, באירוח עצמי, הבנויה על **Node.js** עם תמיכה בקמפיינים גדולים של אימייל. היא מספקת ניהול מלא של רשימות מנויים, פילוח, תבניות אימייל מבוססות **MJML**, בדיקות A/B, אוטומציה של קמפיינים, וניתוח נתונים מפורט — הכל פועל על תשתית שבשליטתכם.

בניגוד לפלטפורמות אימייל **SaaS** שגובות תשלום לפי מנוי או לפי שליחה, Mailtrain מעניקה לכם יכולת שליחה בלתי מוגבלת דרך ספק ה-**SMTP** שלכם. נתוני המנויים שלכם, היסטוריית הקמפיינים וניתוח המעורבות נשארים על ה-**VPS** שלכם, ללא עמלות לפי אימייל וללא נעילת ספק. פריסה זו כוללת **MariaDB**, **Redis**, ו-**MongoDB** לתפעול מלא מהקופסה.