התקינו Mailtrain בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניוזלטר באירוח עצמי ליצירה, תזמון ושליחה של קמפיינים המוניים בדוא"ל לרשימות מנויים.
בחרו תוכנית VPS עבור Mailtrain
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mailtrain
Mailtrain היא אפליקציית ניוזלטר בקוד פתוח, באירוח עצמי, הבנויה על **Node.js** עם תמיכה בקמפיינים גדולים של אימייל. היא מספקת ניהול מלא של רשימות מנויים, פילוח, תבניות אימייל מבוססות **MJML**, בדיקות A/B, אוטומציה של קמפיינים, וניתוח נתונים מפורט — הכל פועל על תשתית שבשליטתכם.
בניגוד לפלטפורמות אימייל **SaaS** שגובות תשלום לפי מנוי או לפי שליחה, Mailtrain מעניקה לכם יכולת שליחה בלתי מוגבלת דרך ספק ה-**SMTP** שלכם. נתוני המנויים שלכם, היסטוריית הקמפיינים וניתוח המעורבות נשארים על ה-**VPS** שלכם, ללא עמלות לפי אימייל וללא נעילת ספק. פריסה זו כוללת **MariaDB**, **Redis**, ו-**MongoDB** לתפעול מלא מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של Mailtrain
ניהול רשימת מנויים
צרו ונהלו רשימות מנויים מרובות עם שדות מותאמים אישית, פילוח וניקוי רשימות אוטומטי כדי לשמור על הקהל שלכם מאורגן.
אוטומציית קמפיינים
צרו רצפי אימייל מופעלים וקמפיינים מבוססי RSS, הנשלחים אוטומטית על בסיס פעולות מנויים או מרווחי זמן מתוזמנים.
תבניות אימייל MJML
ניתן לעצב תבניות אימייל רספונסיביות באמצעות פריים וורק MJML ישירות בדפדפן, עם עורך ויזואלי מובנה לפריסות מדויקות עד לרמת הפיקסל.
בדיקות A/B
הריצו בדיקות A/B על שורות נושא ותוכן כדי לייעל את שיעורי הפתיחה ושיעורי הקליקים לפני השליחה לרשימה המלאה שלכם.
אנליטיקת קמפיין
עקבו אחר פתיחות, הקלקות, ביטולי הרשמה והחזרות לפי קמפיין עם דוחות מפורטים כדי למדוד ולשפר את ביצועי האימייל לאורך זמן.
גישה מרובת משתמשים
העניקו לחברי צוות גישה מבוססת תפקידים עם הרשאות מפורטות ומרחבי שמות היררכיים לניהול קמפיינים בין מחלקות או לקוחות.
למה להריץ את Mailtrain על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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