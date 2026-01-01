התקינו WatchState בהתקנה בלחיצה אחת.
מנוע סנכרון באירוח עצמי ששומר על היסטוריית צפייה מסונכרנת בין שרתי קצה של Plex, Jellyfin ו-Emby.
בחרו תוכנית VPS עבור WatchState
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם WatchState
WatchState הוא כלי קוד פתוח שנבנה עבור משקי בית שמפעילים יותר משרת מדיה אחד. במקום להסתמך על Trakt או שירותי צד שלישי אחרים, מתקשר ישירות עם ממשקי ה-API של Plex, Jellyfin ו-Emby כדי לשמור על מצבי הפעלה, מיקומי המשך צפייה והיסטוריית צפייה עקביים בכל שרת קצה שתחברו.
אירוח עצמי של WatchState ב-VPS שלכם שומר על אסימוני חשבון, נתוני צפייה ותעבורת Webhook בשליטתכם המלאה. הקונטיינר כולל ממשק משתמש (UI) אינטרנטי להוספת שרתי קצה, תומך בסנכרון רב-לרבים או חד-כיווני, ומשלב ייבוא מתוזמן עם אירועי Webhook בזמן אמת כך ששינויים מתפשטים תוך שניות.
פיצ'רים עיקריים של WatchState
סנכרון רב-Backend
סנכרנו את מצב הצפייה רבים-לרבים או חד-כיווני בין שרתי Plex, Jellyfin ו-Emby מלוח מחוונים יחיד.
עדכונים מונעי Webhook
קבלו אירועי הפעלה, השהיה וסקרובלינג ישירות מכל קצה עורפי, כך שהיסטוריית הצפייה תתפשט תוך שניות במקום לחכות לסריקה.
זהויות רב-משתמשים
מפו מספר משתמשים על פני שרתים שונים לזהויות משותפות, ושמרו על סנכרון בין כל בני המשפחה מבלי לערבב היסטוריות.
גיבויים ניידים
ייצאו את מצב ההפעלה המלא של כל קצה עורפי לפורמט נייד שתוכלו לשחזר מאוחר יותר או להעביר לשרת אחר.
בדיקות זוגיות בספרייה
איתור ערכים לא תואמים, לא מתאימים או מיושנים וחשיפת הבדלים בין מערכות קצה, כדי שתוכלו לתקן מטא-דאטה לפני שהם גורמים להתנגשויות סנכרון.
התאמת נתיב
התאמת פריטים לפי נתיבי מדיה משותפים כאשר מזהים חיצוניים חסרים או לא אמינים, אידיאלי עבור ספריות הפרוסות על פני מספר מערכות קצה עורפיות.
למה להריץ את WatchState על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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