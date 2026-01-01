WatchState הוא כלי קוד פתוח שנבנה עבור משקי בית שמפעילים יותר משרת מדיה אחד. במקום להסתמך על Trakt או שירותי צד שלישי אחרים, מתקשר ישירות עם ממשקי ה-API של Plex, Jellyfin ו-Emby כדי לשמור על מצבי הפעלה, מיקומי המשך צפייה והיסטוריית צפייה עקביים בכל שרת קצה שתחברו.

אירוח עצמי של WatchState ב-VPS שלכם שומר על אסימוני חשבון, נתוני צפייה ותעבורת Webhook בשליטתכם המלאה. הקונטיינר כולל ממשק משתמש (UI) אינטרנטי להוספת שרתי קצה, תומך בסנכרון רב-לרבים או חד-כיווני, ומשלב ייבוא מתוזמן עם אירועי Webhook בזמן אמת כך ששינויים מתפשטים תוך שניות.