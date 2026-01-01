פרסו Apache Tika בהתקנה בלחיצה אחת.
ערכת כלים לניתוח תוכן בקוד פתוח שמזהה ומחלצת מטא-דאטה וטקסט מלמעלה מאלף סוגי קבצים.
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מה אפשר לבנות עם Apache Tika
Apache Tika היא מסגרת עבודה לזיהוי וניתוח תוכן החושפת ממשק REST API יחיד לחילוץ טקסט, מטא-דאטה ומבנה מיותר מאלף פורמטים של קבצים, כולל PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, תמונות, אודיו, וידאו וקבצי ארכיון. במקום לשלב עשרות ספריות ניתוח לכל פורמט, יישומים שולחים בתים גולמיים ל-Tika Server ומקבלים פלט מנורמל.
אירוח עצמי של Tika Server על גבי ה-VPS שלכם שומר את תוכן המסמכים על תשתית שבשליטתכם — חשוב עבור חוזים חסויים, רשומות פנימיות ונתונים מפוקחים — תוך הסרת עמלות לפי מסמך ומגבלות קצב הנגבות על ידי ממשקי API לחילוץ מתארחים. האימג' המלא מגיע עם Tesseract OCR ו-GDAL כך שקובצי PDF סרוקים וקובצי תמונה ניתנים לחיפוש מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של Apache Tika
למעלה מאלף פורמטים
ניתוח קבצי PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, תמונות, אודיו, וידאו, ועשרות פורמטים של ארכיון באמצעות ממשק REST אחד עקבי.
OCR מובנה
הדימוי המלא כולל את Tesseract עם חבילות שפה לאנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית וספרדית, כך שקובצי PDF סרוקים וקובצי תמונה מניבים טקסט הניתן לחיפוש ללא שירותים נוספים.
שרת REST API
נקודות קצה לחילוץ טקסט, מטא-דאטה, זיהוי שפה וזיהוי סוג MIME מאפשרות לכל צד שרת לשלב עיבוד מסמכים באמצעות בקשת HTTP POST פשוטה.
זיהוי שפה
זהו את השפה של כל טקסט שחולץ באופן אוטומטי, מה שמאפשר אינדוקס חיפוש במורד הזרם, תרגום וצינורות ניתוב מבלי לכלול ספריות נוספות.
צינור מוכן
משמש כשלב החילוץ עבור פלטפורמות חיפוש, הטמעת RAG, תהליכי עבודה של גילוי אלקטרוני, ומערכות שימור דיגיטלי שזקוקות לטקסט מנורמל ממסמכים הטרוגניים.
למה להריץ את Apache Tika על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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