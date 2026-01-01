Apache Tika היא מסגרת עבודה לזיהוי וניתוח תוכן החושפת ממשק REST API יחיד לחילוץ טקסט, מטא-דאטה ומבנה מיותר מאלף פורמטים של קבצים, כולל PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, תמונות, אודיו, וידאו וקבצי ארכיון. במקום לשלב עשרות ספריות ניתוח לכל פורמט, יישומים שולחים בתים גולמיים ל-Tika Server ומקבלים פלט מנורמל.

אירוח עצמי של Tika Server על גבי ה-VPS שלכם שומר את תוכן המסמכים על תשתית שבשליטתכם — חשוב עבור חוזים חסויים, רשומות פנימיות ונתונים מפוקחים — תוך הסרת עמלות לפי מסמך ומגבלות קצב הנגבות על ידי ממשקי API לחילוץ מתארחים. האימג' המלא מגיע עם Tesseract OCR ו-GDAL כך שקובצי PDF סרוקים וקובצי תמונה ניתנים לחיפוש מהקופסה.