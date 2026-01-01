Speakr היא פלטפורמת תמלול ורישום הערות AI באירוח עצמי, שנועדה ללכוד, לתמלל ולהבין את תוכן האודיו שלכם. היא תומכת במספר מנועי תמלול – כולל WhisperX, OpenAI ו-Mistral – מה שמעניק לכם את הגמישות לבחור בעיבוד מקומי או מבוסס ענן. זיהוי דוברים, פרופילי קול וסיכומים שנוצרו על ידי AI עוזרים לחשוף תובנות מפגישות, ראיונות והרצאות.

עם תמיכה בריבוי משתמשים, OIDC SSO, REST API עם webhooks ואינטגרציות עבור n8n, Zapier ו-Make, Speakr משתלב באופן טבעי בתהליכי עבודה צוותיים. אירוח עצמי שלו משאיר את כל ההקלטות והתמלילים בשליטתכם המלאה.