התקינו את Speakr בלחיצה אחת.
פלטפורמת תמלול AI באירוח עצמי שממירה אודיו מדובר לידע ניתן לחיפוש ומאורגן.
בחרו תוכנית VPS עבור Speakr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Speakr
Speakr היא פלטפורמת תמלול ורישום הערות AI באירוח עצמי, שנועדה ללכוד, לתמלל ולהבין את תוכן האודיו שלכם. היא תומכת במספר מנועי תמלול – כולל WhisperX, OpenAI ו-Mistral – מה שמעניק לכם את הגמישות לבחור בעיבוד מקומי או מבוסס ענן. זיהוי דוברים, פרופילי קול וסיכומים שנוצרו על ידי AI עוזרים לחשוף תובנות מפגישות, ראיונות והרצאות.
עם תמיכה בריבוי משתמשים, OIDC SSO, REST API עם webhooks ואינטגרציות עבור n8n, Zapier ו-Make, Speakr משתלב באופן טבעי בתהליכי עבודה צוותיים. אירוח עצמי שלו משאיר את כל ההקלטות והתמלילים בשליטתכם המלאה.
פיצ'רים עיקריים של Speakr
מערכות קצה עורפי גמישות לתמלול
התחברו ל-WhisperX, OpenAI, Mistral, או לכל שירות ASR תואם כדי להתאים לדרישות הפרטיות והדיוק שלכם.
זיהוי דוברים
זיהוי ותיוג אוטומטי של דוברים נפרדים בהקלטות, עם תמיכה בפרופילי קול בעת שימוש ב-WhisperX.
סיכומי AI וחיפוש
צרו סיכומים אוטומטיים והשתמשו ב-Inquire Mode הסמנטי כדי לחפש משמעות ברחבי כל ספריית התעתיקים שלכם.
ריבוי משתמשים ו-SSO
תמיכה בריבוי משתמשים עם שיתוף מפורט, קישורים ציבוריים, ו-OIDC SSO כולל Keycloak, Azure AD, Google, ו-Auth0.
אינטגרציות זרימת עבודה
הפעלת אוטומציה במורד הזרם באמצעות REST API ו-webhooks, עם מחברים מוכנים מראש עבור n8n, Zapier ו-Make.
למה להריץ את Speakr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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