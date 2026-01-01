bewCloud היא פלטפורמת אחסון ענן קלה, בקוד פתוח, שנבנתה עם TypeScript ו-Deno. היא מעניקה לכם אחסון קבצים אישי וסנכרון בין מכשירים, יחד עם תאימות מובנית ל-CalDAV ו-CardDAV עבור יומנים ואנשי קשר — והכל פועל על התשתית שלכם.

בניגוד לחבילות ענן כבדות יותר, bewCloud מינימלית בכוונה: מהירה לפריסה, קלה לתחזוקה, ומתמקדת במקרי השימוש העיקריים של גישה לקבצים וסנכרון נתונים אישיים. אירוח עצמי שומר על הקבצים, היומן ואנשי הקשר שלכם פרטיים ותחת שליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי או מגבלות אחסון המוטלות על ידי צד שלישי.