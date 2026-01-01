התקינו את bewCloud בלחיצה אחת.
פלטפורמת אחסון Cloud קלת משקל באירוח עצמי לתמיכה בסנכרון קבצים אישי, ב-CalDAV וב-CardDAV.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם bewCloud
bewCloud היא פלטפורמת אחסון ענן קלה, בקוד פתוח, שנבנתה עם TypeScript ו-Deno. היא מעניקה לכם אחסון קבצים אישי וסנכרון בין מכשירים, יחד עם תאימות מובנית ל-CalDAV ו-CardDAV עבור יומנים ואנשי קשר — והכל פועל על התשתית שלכם.
בניגוד לחבילות ענן כבדות יותר, bewCloud מינימלית בכוונה: מהירה לפריסה, קלה לתחזוקה, ומתמקדת במקרי השימוש העיקריים של גישה לקבצים וסנכרון נתונים אישיים. אירוח עצמי שומר על הקבצים, היומן ואנשי הקשר שלכם פרטיים ותחת שליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי או מגבלות אחסון המוטלות על ידי צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של bewCloud
אחסון קבצים אישי
אחסנו וגשו לקבצים שלכם מכל מכשיר באמצעות ממשק אינטרנט נקי, מבלי להסתמך על ספקי ענן של צד שלישי.
סנכרון CalDAV/CardDAV
סנכרנו לוחות שנה ואנשי קשר עם כל לקוח CalDAV או CardDAV, כולל iOS, Android ויישומי מחשב שולחני.
ניהול משתמשים
פקדי ניהול מובנים מאפשרים לכם לנהל חשבונות, להגדיר מדיניות הרשמה ולשלוט במי שיכול לגשת למופע שלכם.
אימות רב-גורמי
הגנו על חשבונות באמצעות TOTP, מפתחות גישה, או אימות דו-שלבי (2FA) מבוסס אימייל לשכבת אבטחה נוספת מעבר לסיסמאות.
אינטגרציית SSO
תמיכת OIDC אופציונלית מאפשרת לכם להתחבר לספק זהויות קיים לכניסה יחידה ברחבי התשתית שלכם.
למה להריץ את bewCloud על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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