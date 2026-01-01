התקינו pgBackWeb בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק אינטרנט בקוד פתוח לתזמון וניטור גיבויי PostgreSQL במספר מסדי נתונים ויעדי אחסון.
בחרו תוכנית VPS עבור pgBackWeb
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם pgBackWeb
pgBackWeb הוא מנהל גיבויים בקוד פתוח עבור PostgreSQL עם ממשק ווב לתזמון, הרצה וניטור משימות גיבוי על פני מסדי נתונים ויעדי אחסון מרובים. בניגוד לכלי שורת פקודה הדורשים ידע בסקריפטים של מעטפת, pgBackWeb מאפשר לכם להגדיר לוחות זמנים, מדיניות שמירה ויעדי אחסון באופן מלא דרך דפדפן.
אירוח עצמי של pgBackWeb על ה-VPS שלכם שומר את תצורת הגיבוי ואת פרטי הגישה למסד הנתונים בשליטתכם המלאה. כל פרטי הגישה המאוחסנים מוצפנים באמצעות מפתח שאתם מספקים, והגיבויים נוחתים באחסון שבבעלותכם — בין אם זה דיסק מקומי או אחסון אובייקטים תואם S3 שאתם מגדירים.
פיצ'רים עיקריים של pgBackWeb
תמיכה במסדי נתונים מרובים
התחברו ותזמנו גיבויים למספר מסדי נתונים של PostgreSQL מלוח מחוונים יחיד ללא קובצי תצורה נפרדים לכל מסד נתונים.
אחסון תואם S3
שלחו ארכיוני גיבוי ל-AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, או לכל נקודת קצה תואמת S3 לצד אחסון מקומי.
משימות גיבוי מתוזמנות
הגדירו לוחות זמנים לגיבויים חוזרים עם מדיניות שמירה הניתנת להגדרה כדי להסיר אוטומטית ארכיונים ישנים ולשלוט בעלויות האחסון.
פרטי גישה מוצפנים
כל סיסמאות מסד הנתונים ומפתחות הגישה לאחסון מוצפנים במנוחה באמצעות מפתח פרטי שאתם שולטים בו — לעולם אינם מאוחסנים בטקסט גלוי.
מעקב היסטוריית גיבויים
כל ריצת גיבוי מתועדת עם סטטוס, משך וגודל קובץ, כך תדעו מיד כאשר משימה נכשלת.
למה להריץ את pgBackWeb על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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