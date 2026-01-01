pgBackWeb הוא מנהל גיבויים בקוד פתוח עבור PostgreSQL עם ממשק ווב לתזמון, הרצה וניטור משימות גיבוי על פני מסדי נתונים ויעדי אחסון מרובים. בניגוד לכלי שורת פקודה הדורשים ידע בסקריפטים של מעטפת, pgBackWeb מאפשר לכם להגדיר לוחות זמנים, מדיניות שמירה ויעדי אחסון באופן מלא דרך דפדפן.

אירוח עצמי של pgBackWeb על ה-VPS שלכם שומר את תצורת הגיבוי ואת פרטי הגישה למסד הנתונים בשליטתכם המלאה. כל פרטי הגישה המאוחסנים מוצפנים באמצעות מפתח שאתם מספקים, והגיבויים נוחתים באחסון שבבעלותכם — בין אם זה דיסק מקומי או אחסון אובייקטים תואם S3 שאתם מגדירים.