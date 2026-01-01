Wanderer הוא מאגר נתונים עצמאי של מסלולים ומעקב אחר פעילויות חוץ למטיילים, רוכבי אופניים, מטפסים, ולכל מי שחוקר ברגל או על גלגלים. העלו מסלולי GPX, תיעדו פסגות ונקודות ציון, עיינו בפרופילי גובה, וצפו בכל המסלולים שלכם על מפה אינטראקטיבית — בשרת שלכם ללא מנוי או שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים.

אחסון המסלולים שלכם באופן פרטי על VPS אומר שהמסלולים, המיקומים והיסטוריית הפעילות שלכם נשארים בשליטתכם. Wanderer משתלב עם שירותי OpenStreetMap לקידוד גאוגרפי וניתוב, ותמיכת המשתמשים המרובים שלו הופכת אותו ליומן רישום משותף ופרקטי עבור מועדוני מסלולים, קבוצות טיולים, או משפחות החוקרות את הטבע יחד.