פרוסו Wanderer בהתקנה בלחיצה אחת.
מאגר מסלולים באירוח עצמי ומנהל מסלולי GPX למטיילים, רוכבי אופניים והרפתקני חוץ.
בחרו תוכנית VPS עבור Wanderer
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Wanderer
Wanderer הוא מאגר נתונים עצמאי של מסלולים ומעקב אחר פעילויות חוץ למטיילים, רוכבי אופניים, מטפסים, ולכל מי שחוקר ברגל או על גלגלים. העלו מסלולי GPX, תיעדו פסגות ונקודות ציון, עיינו בפרופילי גובה, וצפו בכל המסלולים שלכם על מפה אינטראקטיבית — בשרת שלכם ללא מנוי או שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים.
אחסון המסלולים שלכם באופן פרטי על VPS אומר שהמסלולים, המיקומים והיסטוריית הפעילות שלכם נשארים בשליטתכם. Wanderer משתלב עם שירותי OpenStreetMap לקידוד גאוגרפי וניתוב, ותמיכת המשתמשים המרובים שלו הופכת אותו ליומן רישום משותף ופרקטי עבור מועדוני מסלולים, קבוצות טיולים, או משפחות החוקרות את הטבע יחד.
פיצ'רים עיקריים של Wanderer
ניהול מסלולי GPX
העלו וארגנו קובצי GPX מכל מכשיר GPS או אפליקציה כדי לבנות ספרייה אישית של מסלולים ופעילויות מוקלטות.
מפות שבילים אינטראקטיביות
עיינו בכל המסלולים שלכם על מפה אינטראקטיבית המבוססת על OpenStreetMap, עם פילטרים למרחק, גובה וסוג פעילות.
פרופילי גובה
צפו בגרפי גובה מפורטים לכל שביל כדי להבין עלייה, ירידה וקושי השטח לפני היציאה לדרך.
יומני פסגה ונקודות ציון
תעדו פסגות, ראשי שבילים ונקודות עניין לאורך מסלולים כדי לבנות יומן שטח אישי שניתן לחיפוש.
שיתוף שבילים רב-משתמשי
שתפו אוספי מסלולים עם בני משפחה או חברי מועדון כך שכל הקבוצה תוכל לגשת ולתרום לספרייה משותפת.
למה להריץ את Wanderer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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