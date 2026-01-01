Restreamer הוא שרת סטרימינג חי בקוד פתוח שפותח על ידי datarhei, המספק יכולות סטרימינג ברמה ארגונית באמצעות ממשק ווב נגיש. הוא קולט וידאו ממצלמות רשת, מצלמות IP והזנות חיות, ממיר בין פרוטוקולי RTMP, HLS, SRT ו-WebRTC, ומפיץ בו-זמנית לפלטפורמות מרובות — YouTube, Twitch, Facebook Live, או כל יעד RTMP מותאם אישית — ממקור יחיד.

אירוח עצמי של Restreamer מבטל את העמלות החודשיות של שירותי מולטי-סטרימינג מסחריים ושומר על הזנות וידאו מחוץ לפלטפורמות צד שלישי לחלוטין, מה שחשוב לשידורים חסויים כמו הדרכות פנימיות, אירועים פרטיים, או הודעות לפני השקה. רוחב פס ייעודי של VPS מבטיח קצבי סיביות יציבים ואיכות סטרימינג עקבית שסביבות אחסון משותף אינן יכולות להבטיח.