התקינו את Restreamer בלחיצה אחת.
שרת סטרימינג חי בקוד פתוח שקולט וידאו מכל מקור ומשדר בו-זמנית ל-YouTube, Twitch, ולנקודות קצה מותאמות אישית של RTMP.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Restreamer
Restreamer הוא שרת סטרימינג חי בקוד פתוח שפותח על ידי datarhei, המספק יכולות סטרימינג ברמה ארגונית באמצעות ממשק ווב נגיש. הוא קולט וידאו ממצלמות רשת, מצלמות IP והזנות חיות, ממיר בין פרוטוקולי RTMP, HLS, SRT ו-WebRTC, ומפיץ בו-זמנית לפלטפורמות מרובות — YouTube, Twitch, Facebook Live, או כל יעד RTMP מותאם אישית — ממקור יחיד.
אירוח עצמי של Restreamer מבטל את העמלות החודשיות של שירותי מולטי-סטרימינג מסחריים ושומר על הזנות וידאו מחוץ לפלטפורמות צד שלישי לחלוטין, מה שחשוב לשידורים חסויים כמו הדרכות פנימיות, אירועים פרטיים, או הודעות לפני השקה. רוחב פס ייעודי של VPS מבטיח קצבי סיביות יציבים ואיכות סטרימינג עקבית שסביבות אחסון משותף אינן יכולות להבטיח.
פיצ'רים עיקריים של Restreamer
הזרמה רב-פלטפורמתית
שלחו מקור וידאו יחיד ל-YouTube, Twitch, Facebook Live, ולנקודות קצה מותאמות אישית של RTMP במקביל, מבלי להריץ מספר מופעי מקודד.
המרת פרוטוקול
המערכת מקבלת RTMP, SRT, או פורמטי קליטה אחרים ומוציאה HLS, WebRTC, או RTMP, כך שכל מכשיר צופה או פלטפורמה יוכלו לקבל את השידור שלכם.
חיבור מחדש אוטומטי
מטפל בניתוקי רשת ובהפרעות מקור ללא התערבות ידנית, תוך שמירה על שידורים פעילים גם במקרה של כשלים חולפים.
ניהול מבוסס אינטרנט
הגדירו מקורות, יעדים והגדרות קידוד באמצעות ממשק דפדפן ללא ידע בשורת פקודה או הגדרת תוכנת סטרימינג מורכבת.
הקלטת שידור
ארכבו שידורים חיים ישירות לאחסון קבוע לצורך שידור חוזר לאחר האירוע, שמירה לצורך עמידה בתקנים, או שימוש חוזר בתוכן ללא שירותים נוספים.
למה להריץ את Restreamer על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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