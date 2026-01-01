התקינו Excalidraw בלחיצה אחת.
לוח וירטואלי בקוד פתוח ליצירת דיאגרמות בסגנון ציור ידני, wireframes וסקיצות שיתופיות.
בחרו תוכנית VPS עבור Excalidraw
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Excalidraw
Excalidraw הוא whiteboard וירטואלי אלגנטי שהופך שרטוט טכני לחוויה יצירתית בכתב יד. בניגוד לכלי שרטוט נוקשים ורשמיים, Excalidraw מאמץ את האסתטיקה האורגנית והסקיצתית של סיעור מוחות על לוח לבן, תוך מתן נוחות דיגיטלית ושיתוף פעולה בזמן אמת עם הצפנה מקצה לקצה עבור סשנים צוותיים מאובטחים.
אירוח עצמי של Excalidraw על VPS משלכם מעניק לצוות שלכם כלי whiteboarding פרטי וזמין תמיד, שבו הדיאגרמות, סקיצות הארכיטקטורה וסשני סיעור המוחות שלכם נשארים לחלוטין בתוך התשתית שלכם — ללא חששות פרטיות נתונים, ללא עלויות מנוי, וללא תלות בשירותים חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של Excalidraw
אסתטיקה מצוירת ביד
מציג דיאגרמות בסגנון אורגני וסכמטי, שמפחית את המחסום ליצירת תצוגות חזותיות והופך רעיונות מורכבים לנגישים יותר.
שיתוף פעולה בזמן אמת
משתמשים מרובים יכולים לשרטט על אותו קנבס במקביל עם הצפנה מקצה לקצה ששומרת על הפעלות פרטיות ומאובטחות.
קנבס אינסופי
שטח ציור בלתי מוגבל מאפשר לצוותים להרחיב דיאגרמות בחופשיות מבלי לבצע ארגון מחדש — אידיאלי עבור דיאגרמות ארכיטקטורה גדולות ו-פגישות סיעור מוחות.
ייצוא גמיש
ייצאו דיאגרמות כקובצי PNG, SVG, או קישורים ניתנים לשיתוף, מה שמקל על הטמעת ויזואלים לתוך תיעוד, מצגות, וכלי עיצוב.
PWA מוכן לעבודה לא מקוונת
פועל כ-Progressive Web App עם local-first storage, כך שתרשימים נשארים נגישים גם ללא חיבור אינטרנט פעיל.
למה להריץ את Excalidraw על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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