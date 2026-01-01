Excalidraw הוא whiteboard וירטואלי אלגנטי שהופך שרטוט טכני לחוויה יצירתית בכתב יד. בניגוד לכלי שרטוט נוקשים ורשמיים, Excalidraw מאמץ את האסתטיקה האורגנית והסקיצתית של סיעור מוחות על לוח לבן, תוך מתן נוחות דיגיטלית ושיתוף פעולה בזמן אמת עם הצפנה מקצה לקצה עבור סשנים צוותיים מאובטחים.

אירוח עצמי של Excalidraw על VPS משלכם מעניק לצוות שלכם כלי whiteboarding פרטי וזמין תמיד, שבו הדיאגרמות, סקיצות הארכיטקטורה וסשני סיעור המוחות שלכם נשארים לחלוטין בתוך התשתית שלכם — ללא חששות פרטיות נתונים, ללא עלויות מנוי, וללא תלות בשירותים חיצוניים.