עד 69% הנחה עבור Chibisafe

התקינו Chibisafe בלחיצה אחת.

כספת קבצים בקוד פתוח, מהירה כברק, להעלאה, שיתוף וניהול קבצים, תמונות ומסמכים עם קישורים ניתנים לשיתוף.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Chibisafe בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Chibisafe

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Chibisafe

Chibisafe היא כספת קבצים באירוח עצמי שנכתבה ב-TypeScript, שהופכת שיתוף קבצים לקל וללא מאמץ. העלו כל דבר – תמונות, סרטונים, מסמכים, קטעי קוד – וקבלו קישור מיידי לשיתוף. העלאות מקוטעות (Chunked uploads) מבטיחות העברת קבצים גדולים באופן אמין גם בחיבורים איטיים יותר, בעוד שגלריית תמונות מסודרת (masonry gallery) מאפשרת לכם לדפדף במדיה שלכם באופן ויזואלי.

בניגוד לשירותי שיתוף קבצים מתארחים, אירוח עצמי של Chibisafe מעניק לכם שליטה מלאה על האחסון, מדיניות הגישה וניהול המשתמשים. הפעילו אותה במצב ציבורי להעלאות פתוחות, במצב חשבונות משתמשים למשתמשים רשומים, או במצב הזמנה בלבד לצוותים פרטיים – הכל ניתן להגדרה מלוח המחוונים המובנה של המנהל (admin dashboard) מבלי לגעת בקובצי תצורה (configuration files).

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Chibisafe

העלאות קבצים בנתחים

מפצל אוטומטית קבצים גדולים למקטעים כדי להבטיח העברות אמינות גם בחיבורים לא יציבים, ללא תקרת גודל קובץ מעשית.

אלבומים וגלריות

ארגנו העלאות לאלבומים עם קישורי גלריה ניתנים לשיתוף להפצת אוספי תמונות או חבילות מסמכים בכתובת URL אחת.

מקצר כתובות URL מובנה

קצרו כל כתובת URL חיצונית לצד אחסון קבצים, ומאחדים את כל צרכי השיתוף שלכם לשירות אחד באירוח עצמי.

ShareX ו-iOS תמיכה

תצורת ShareX מקורית וקיצור דרך ל-iOS מאפשרים לכם להעלות צילומי מסך וקבצים ממחשב שולחני או מנייד תוך שניות.

בקרת גישה גמישה

החליפו בין מצב ציבורי, חשבונות משתמשים, או מצב הזמנה בלבד כדי לשלוט במדויק מי יכול להעלות למופע שלכם.

למה להריץ את Chibisafe על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Noel
Noel

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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