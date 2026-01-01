התקינו Chibisafe בלחיצה אחת.
כספת קבצים בקוד פתוח, מהירה כברק, להעלאה, שיתוף וניהול קבצים, תמונות ומסמכים עם קישורים ניתנים לשיתוף.
בחרו תוכנית VPS עבור Chibisafe
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Chibisafe
Chibisafe היא כספת קבצים באירוח עצמי שנכתבה ב-TypeScript, שהופכת שיתוף קבצים לקל וללא מאמץ. העלו כל דבר – תמונות, סרטונים, מסמכים, קטעי קוד – וקבלו קישור מיידי לשיתוף. העלאות מקוטעות (Chunked uploads) מבטיחות העברת קבצים גדולים באופן אמין גם בחיבורים איטיים יותר, בעוד שגלריית תמונות מסודרת (masonry gallery) מאפשרת לכם לדפדף במדיה שלכם באופן ויזואלי.
בניגוד לשירותי שיתוף קבצים מתארחים, אירוח עצמי של Chibisafe מעניק לכם שליטה מלאה על האחסון, מדיניות הגישה וניהול המשתמשים. הפעילו אותה במצב ציבורי להעלאות פתוחות, במצב חשבונות משתמשים למשתמשים רשומים, או במצב הזמנה בלבד לצוותים פרטיים – הכל ניתן להגדרה מלוח המחוונים המובנה של המנהל (admin dashboard) מבלי לגעת בקובצי תצורה (configuration files).
פיצ'רים עיקריים של Chibisafe
העלאות קבצים בנתחים
מפצל אוטומטית קבצים גדולים למקטעים כדי להבטיח העברות אמינות גם בחיבורים לא יציבים, ללא תקרת גודל קובץ מעשית.
אלבומים וגלריות
ארגנו העלאות לאלבומים עם קישורי גלריה ניתנים לשיתוף להפצת אוספי תמונות או חבילות מסמכים בכתובת URL אחת.
מקצר כתובות URL מובנה
קצרו כל כתובת URL חיצונית לצד אחסון קבצים, ומאחדים את כל צרכי השיתוף שלכם לשירות אחד באירוח עצמי.
ShareX ו-iOS תמיכה
תצורת ShareX מקורית וקיצור דרך ל-iOS מאפשרים לכם להעלות צילומי מסך וקבצים ממחשב שולחני או מנייד תוך שניות.
בקרת גישה גמישה
החליפו בין מצב ציבורי, חשבונות משתמשים, או מצב הזמנה בלבד כדי לשלוט במדויק מי יכול להעלות למופע שלכם.
למה להריץ את Chibisafe על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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