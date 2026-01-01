Chibisafe היא כספת קבצים באירוח עצמי שנכתבה ב-TypeScript, שהופכת שיתוף קבצים לקל וללא מאמץ. העלו כל דבר – תמונות, סרטונים, מסמכים, קטעי קוד – וקבלו קישור מיידי לשיתוף. העלאות מקוטעות (Chunked uploads) מבטיחות העברת קבצים גדולים באופן אמין גם בחיבורים איטיים יותר, בעוד שגלריית תמונות מסודרת (masonry gallery) מאפשרת לכם לדפדף במדיה שלכם באופן ויזואלי.

בניגוד לשירותי שיתוף קבצים מתארחים, אירוח עצמי של Chibisafe מעניק לכם שליטה מלאה על האחסון, מדיניות הגישה וניהול המשתמשים. הפעילו אותה במצב ציבורי להעלאות פתוחות, במצב חשבונות משתמשים למשתמשים רשומים, או במצב הזמנה בלבד לצוותים פרטיים – הכל ניתן להגדרה מלוח המחוונים המובנה של המנהל (admin dashboard) מבלי לגעת בקובצי תצורה (configuration files).