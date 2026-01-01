עד 69% הנחה עבור NZBHydra2

התקינו NZBHydra2 בלחיצה אחת.

מנוע מטא-חיפוש של Usenet המאגד עשרות אינדקסרים מאחורי נקודת קצה אחת מאוחדת של Newznab API.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו NZBHydra2 בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור NZBHydra2

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם NZBHydra2

NZBHydra2 הוא מנוע מטא-חיפוש של Usenet שמאפשר לכם לשלוח שאילתות לעשרות אינדקסרים — גם ספקי Newznab ספציפיים ל-Usenet וגם אינדקסרי טורנטים של Torznab — מממשק אינטרנט מאוחד אחד ודרך API יחיד תואם Newznab. הוא מבטל כפילויות בתוצאות בין ספקים, מיישם את העדפות האיכות והקטגוריה שלכם, שומר חיפושים במטמון, וחושף הכל דרך נקודת קצה ש-Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr וכלי אוטומציה אחרים יכולים לגשת אליה ישירות.

אירוח עצמי של NZBHydra2 על VPS מעניק ל-Arr stack שלכם אגרגטור יחיד, מהיר ובשליטת הבעלים, במקום לכוון כל תוכנת הורדה לכל אינדקסר בנפרד — תצורה פשוטה יותר, פחות קריאות API לכל ספק, וסטטיסטיקות מרכזיות לגבי אילו אינדקסרים באמת מספקים תוצאות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של NZBHydra2

נקודת קצה מאוחדת של Newznab

מאגד עשרות אינדקסרים מאחורי API יחיד של Newznab ו-Torznab, כך ש-Sonarr, Radarr ו-Lidarr יצטרכו רק ערך אחד במקום רבים.

הסרת כפילויות בין-ספקים

מזהה מהדורות כפולות בין אינדקסרים, מדרג אותן לפי כללי העדיפות שלכם, ומציג רק את התוצאה הטובה ביותר לכל קבוצת מהדורות.

אגירת מטמון חיפוש וסטטיסטיקות

מטמנת חיפושים אחרונים ועוקבת אחר שיעור הפגיעות לכל אינדקסר, זמן התגובה ומספר ההורדות, כך שתוכלו לראות אילו ספקים תורמים.

סינון תוצאות גמיש

מסנני איכות, שפה, גיל וגודל, המוגדרים לפי קטגוריה, מרחיקים מהדורות באיכות נמוכה מצינור אוטומציית Arr שלכם.

חשבונות מרובי משתמשים

חשבונות משתמשים אופציונליים עם הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרים למספר בני בית לשתף את אותו אגרגטור מבלי שכל אחד יראה את המידע של האחר.

למה להריץ את NZBHydra2 על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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