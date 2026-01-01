התקינו NZBHydra2 בלחיצה אחת.
מנוע מטא-חיפוש של Usenet המאגד עשרות אינדקסרים מאחורי נקודת קצה אחת מאוחדת של Newznab API.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם NZBHydra2
NZBHydra2 הוא מנוע מטא-חיפוש של Usenet שמאפשר לכם לשלוח שאילתות לעשרות אינדקסרים — גם ספקי Newznab ספציפיים ל-Usenet וגם אינדקסרי טורנטים של Torznab — מממשק אינטרנט מאוחד אחד ודרך API יחיד תואם Newznab. הוא מבטל כפילויות בתוצאות בין ספקים, מיישם את העדפות האיכות והקטגוריה שלכם, שומר חיפושים במטמון, וחושף הכל דרך נקודת קצה ש-Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr וכלי אוטומציה אחרים יכולים לגשת אליה ישירות.
אירוח עצמי של NZBHydra2 על VPS מעניק ל-Arr stack שלכם אגרגטור יחיד, מהיר ובשליטת הבעלים, במקום לכוון כל תוכנת הורדה לכל אינדקסר בנפרד — תצורה פשוטה יותר, פחות קריאות API לכל ספק, וסטטיסטיקות מרכזיות לגבי אילו אינדקסרים באמת מספקים תוצאות.
פיצ'רים עיקריים של NZBHydra2
נקודת קצה מאוחדת של Newznab
מאגד עשרות אינדקסרים מאחורי API יחיד של Newznab ו-Torznab, כך ש-Sonarr, Radarr ו-Lidarr יצטרכו רק ערך אחד במקום רבים.
הסרת כפילויות בין-ספקים
מזהה מהדורות כפולות בין אינדקסרים, מדרג אותן לפי כללי העדיפות שלכם, ומציג רק את התוצאה הטובה ביותר לכל קבוצת מהדורות.
אגירת מטמון חיפוש וסטטיסטיקות
מטמנת חיפושים אחרונים ועוקבת אחר שיעור הפגיעות לכל אינדקסר, זמן התגובה ומספר ההורדות, כך שתוכלו לראות אילו ספקים תורמים.
סינון תוצאות גמיש
מסנני איכות, שפה, גיל וגודל, המוגדרים לפי קטגוריה, מרחיקים מהדורות באיכות נמוכה מצינור אוטומציית Arr שלכם.
חשבונות מרובי משתמשים
חשבונות משתמשים אופציונליים עם הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרים למספר בני בית לשתף את אותו אגרגטור מבלי שכל אחד יראה את המידע של האחר.
למה להריץ את NZBHydra2 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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