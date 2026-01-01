NZBHydra2 הוא מנוע מטא-חיפוש של Usenet שמאפשר לכם לשלוח שאילתות לעשרות אינדקסרים — גם ספקי Newznab ספציפיים ל-Usenet וגם אינדקסרי טורנטים של Torznab — מממשק אינטרנט מאוחד אחד ודרך API יחיד תואם Newznab. הוא מבטל כפילויות בתוצאות בין ספקים, מיישם את העדפות האיכות והקטגוריה שלכם, שומר חיפושים במטמון, וחושף הכל דרך נקודת קצה ש-Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr וכלי אוטומציה אחרים יכולים לגשת אליה ישירות.

אירוח עצמי של NZBHydra2 על VPS מעניק ל-Arr stack שלכם אגרגטור יחיד, מהיר ובשליטת הבעלים, במקום לכוון כל תוכנת הורדה לכל אינדקסר בנפרד — תצורה פשוטה יותר, פחות קריאות API לכל ספק, וסטטיסטיקות מרכזיות לגבי אילו אינדקסרים באמת מספקים תוצאות.