פרוסו Colanode בהתקנה בלחיצה אחת.
חלופת קוד פתוח מקומי-תחילה ל-Slack ול-Notion המשלבת צ'אט, דפים ומסדי נתונים בסביבת עבודה אחת.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Colanode
Colanode הוא מרחב עבודה שיתופי בקוד פתוח הכל-באחד, הבנוי סביב ארכיטקטורה מקומית-ראשונה. הוא משלב צ'אט צוותי בזמן אמת, דפי טקסט עשירים וויקי, מסדי נתונים הניתנים להתאמה אישית עם תצוגות טבלה, קנבן ולוח שנה, וניהול קבצים — המכסה את אותם תחומים כמו Slack ו-Notion בכלי יחיד שאתם שולטים בו באופן מלא.
כל שינוי נשמר תחילה במסד נתונים מקומי של SQLite ומסונכרן לשרת ברקע, כך שהאפליקציה נשארת מגיבה גם בחיבורים לא יציבים וממשיכה לעבוד במצב לא מקוון. עריכות מקבילות בדפים וברשומות מסד נתונים ממוזגות באמצעות CRDTs המופעלים על ידי Yjs, מה שמבטל התנגשויות כאשר חברי צוות עורכים בו-זמנית. אירוח עצמי שומר כל הודעה, מסמך וקובץ על תשתית שבבעלותכם ללא עמלות לפי משתמש.
פיצ'רים עיקריים של Colanode
סנכרון מקומי תחילה
שינויים נכתבים תחילה למסד נתונים מקומי של SQLite ומסונכרנים ברקע, כך שהאפליקציה נשארת מהירה במצב לא מקוון ומתאוששת אוטומטית כשהשרת מתחבר מחדש.
צ'אט צוותי בזמן אמת
ערוצים קבועים והודעות ישירות שומרים על שיחות צוות מאורגנות לצד המסמכים ונתוני הפרויקט שלכם באותו מרחב עבודה.
דפי טקסט עשיר
עורך מבוסס בלוקים למסמכים, ויקיז ופתקים — בדומה ל-Notion — עם הטמעות, בלוקי קוד והיררכיות עמודים מקוננות לידע מובנה.
מסדי נתונים מותאמים אישית
בנו מידע עם שדות מותאמים אישית ועברו בין תצוגות טבלה, קנבן ולוח שנה, ובכך מייתרים את הצורך בכלי נפרד למעקב פרויקטים או בכלי גיליון אלקטרוני.
עריכה ללא סתירות
CRDTs המופעלים על ידי Yjs מאפשרים למספר אנשים לערוך את אותו עמוד או רשומה בו-זמנית מבלי לדרוס שינויים או לדרוש פתרון קונפליקטים ידני.
למה להריץ את Colanode על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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