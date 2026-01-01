Colanode הוא מרחב עבודה שיתופי בקוד פתוח הכל-באחד, הבנוי סביב ארכיטקטורה מקומית-ראשונה. הוא משלב צ'אט צוותי בזמן אמת, דפי טקסט עשירים וויקי, מסדי נתונים הניתנים להתאמה אישית עם תצוגות טבלה, קנבן ולוח שנה, וניהול קבצים — המכסה את אותם תחומים כמו Slack ו-Notion בכלי יחיד שאתם שולטים בו באופן מלא.

כל שינוי נשמר תחילה במסד נתונים מקומי של SQLite ומסונכרן לשרת ברקע, כך שהאפליקציה נשארת מגיבה גם בחיבורים לא יציבים וממשיכה לעבוד במצב לא מקוון. עריכות מקבילות בדפים וברשומות מסד נתונים ממוזגות באמצעות CRDTs המופעלים על ידי Yjs, מה שמבטל התנגשויות כאשר חברי צוות עורכים בו-זמנית. אירוח עצמי שומר כל הודעה, מסמך וקובץ על תשתית שבבעלותכם ללא עמלות לפי משתמש.