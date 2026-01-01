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שער התראות REST מאוחד ששולח התראות ליותר מ-120 שירותים, כולל Slack, Discord, דוא"ל ודחיפה לנייד.

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GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Apprise API

Apprise API הוא מיקרו-שירות REST קל משקל שעוטף את ספריית ההתראות Apprise, ומעניק לכל יישום נקודת קצה אחת כדי להגיע ליותר מ-120 פלטפורמות התראות בו-זמנית. במקום לתחזק אינטגרציות נפרדות עבור Slack, Discord, PagerDuty, אימייל ודחיפה לנייד בכל שירות שאתם מפעילים, אתם מגדירים יעדים פעם אחת ב-Apprise API ומנתבים אליהם התראות באמצעות קריאת HTTP אחת.

אירוח עצמי של Apprise API שומר על לוגיקת ניתוב ההתראות ועל כל אסימוני ה-webhook הרגישים בתשתית שלכם, במקום לעבור דרך צובר צד שלישי. מצב התצורה השומר מצב (stateful) משמר את נקודות הקצה והתבניות של ההתראות שלכם בין הפעלות מחדש, בעוד שממשק האינטרנט המובנה מאפשר לכם לבדוק ולנהל יעדים ללא כתיבת קוד.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Apprise API

120+ שירותי התראות

הגיעו ל-Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, אימייל, ועוד עשרות רבות באמצעות API מאוחד אחד, ובכך מבטלים את הצורך לתחזק אינטגרציות נפרדות לכל שירות.

תצורה מצבנית

אחסנו נקודות קצה ותבניות התראות באופן קבוע, כך שתוכלו להתייחס אליהם לפי תגית בכל היישומים השונים מבלי לחזור על פרטי החיבור בכל בקשה.

תיוג וניתוב

ארגנו יעדי התראות לקבוצות בעלות שם ושלחו התראות ממוקדות לקהל הנכון — מהנדסי כוננות, ערוץ צוות ספציפי, או לכל הערוצים בבת אחת — באמצעות פרמטר תגית יחיד.

ממשק ווב מובנה

הגדירו, בדקו ונהלו נקודות קצה של התראות באמצעות ממשק משתמש מבוסס דפדפן, כך שמי שאינם מפתחים יוכלו להגדיר יעדים חדשים מבלי לגעת ישירות ב-REST API.

תמיכה בצירופים

שלחו קבצים, תמונות וקטעי יומן לצד הודעות התראה, מה שהופך התראות ליותר יעילות על ידי הכללת הראיות הדרושות לאבחון ותגובה מיידית.

למה להריץ את Apprise API על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
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השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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