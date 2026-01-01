Apprise API הוא מיקרו-שירות REST קל משקל שעוטף את ספריית ההתראות Apprise, ומעניק לכל יישום נקודת קצה אחת כדי להגיע ליותר מ-120 פלטפורמות התראות בו-זמנית. במקום לתחזק אינטגרציות נפרדות עבור Slack, Discord, PagerDuty, אימייל ודחיפה לנייד בכל שירות שאתם מפעילים, אתם מגדירים יעדים פעם אחת ב-Apprise API ומנתבים אליהם התראות באמצעות קריאת HTTP אחת.

אירוח עצמי של Apprise API שומר על לוגיקת ניתוב ההתראות ועל כל אסימוני ה-webhook הרגישים בתשתית שלכם, במקום לעבור דרך צובר צד שלישי. מצב התצורה השומר מצב (stateful) משמר את נקודות הקצה והתבניות של ההתראות שלכם בין הפעלות מחדש, בעוד שממשק האינטרנט המובנה מאפשר לכם לבדוק ולנהל יעדים ללא כתיבת קוד.