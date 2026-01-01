התקינו Tinode בלחיצה אחת.
פלטפורמת העברת הודעות מיידיות בקוד פתוח עם לקוחות מובייל ו-ווב, צ'אט בזמן אמת ותמיכה בהצפנה מקצה לקצה.
בחרו תוכנית VPS עבור Tinode
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tinode
Tinode היא פלטפורמת הודעות מיידיות בקוד פתוח מלא המספקת ערימה (stack) שלמה — בקאנד שרת Go, לקוחות רשמיים לווב, iOS, אנדרואיד ולמחשבים שולחניים, ו-API מסוג gRPC לאינטגרציות מותאמות אישית. היא תומכת בהודעות אחד-על-אחד וקבוצתיות, אינדיקטורים להקלדה, אישורי קריאה, קבצים מצורפים, והצפנה מקצה-לקצה אופציונלית, ומביאה את סט התכונות של פלטפורמות הודעות מסחריות לתשתית שבבעלותכם.
אירוח עצמי של Tinode על VPS פירושו שהשיחות, נתוני המשתמשים והעברות הקבצים שלכם לעולם לא נוגעים בשירות הודעות של צד שלישי. השתמשו בלקוח הווב המובנה מיד לאחר הפריסה או חברו את אפליקציות המובייל והווב שלכם דרך ה-API מסוג gRPC או REST.
פיצ'רים עיקריים של Tinode
הודעות בזמן אמת
מספק הודעות מיידיות עם חיוויי הקלדה, אישורי קריאה ותגובות להודעות בכל לקוחות האינטרנט, iOS, אנדרואיד ודסקטופ במקביל.
צ'אטים קבוצתיים ו-ערוצים
צרו שיחות קבוצתיות עם חברות הניתנת להגדרה, תפקידים והרשאות עבור צוותים וקהילות בכל גודל.
הצפנה מקצה לקצה
הצפנת קצה-לקצה אופציונלית שומרת על תוכן ההודעות פרטי — בלתי קריא לשרת ולכל גורם מתווך, אפילו לשלך.
שיתוף קבצים ומדיה
שתפו תמונות, קבצים וקבצים מצורפים ישירות בשיחות, מאוחסנים במערכת הקבצים שלכם או בדלי תואם S3.
שיחות וידאו וקוליות
תמיכה מובנית ב-WebRTC מאפשרת שיחות וידאו וקוליות ישירות בתוך ממשק הצ'אט מבלי לעבור לאפליקציה נפרדת.
gRPC ו-REST API
ממשקי API מלאים של gRPC ו-REST מאפשרים לכם להטמיע הודעות Tinode באפליקציות מותאמות אישית או לשלב אותן בתהליכים עסקיים קיימים.
למה להריץ את Tinode על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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