Tinode היא פלטפורמת הודעות מיידיות בקוד פתוח מלא המספקת ערימה (stack) שלמה — בקאנד שרת Go, לקוחות רשמיים לווב, iOS, אנדרואיד ולמחשבים שולחניים, ו-API מסוג gRPC לאינטגרציות מותאמות אישית. היא תומכת בהודעות אחד-על-אחד וקבוצתיות, אינדיקטורים להקלדה, אישורי קריאה, קבצים מצורפים, והצפנה מקצה-לקצה אופציונלית, ומביאה את סט התכונות של פלטפורמות הודעות מסחריות לתשתית שבבעלותכם.

אירוח עצמי של Tinode על VPS פירושו שהשיחות, נתוני המשתמשים והעברות הקבצים שלכם לעולם לא נוגעים בשירות הודעות של צד שלישי. השתמשו בלקוח הווב המובנה מיד לאחר הפריסה או חברו את אפליקציות המובייל והווב שלכם דרך ה-API מסוג gRPC או REST.