Gotify הוא שרת התראות דחיפה קל משקל וקוד פתוח, המאפשר לשלוח ולקבל הודעות בזמן אמת. **REST API** פשוט מקל על שילוב התראות מסקריפטים, כלי ניטור, משימות cron ויישומים, מבלי להסתמך על **Firebase**, **Pushover** או כל שירות צד שלישי אחר. הוא תומך ביישומי לקוח מרובים ומארגן התראות לפי מקור עם רמות עדיפות.

אירוח עצמי של **Gotify** שומר את כל נתוני ההתראות ב-**VPS** שלך, ומבטיח פרטיות וזמינות. טביעת הרגל המינימלית שלו במשאבים אומרת שהוא פועל בנוחות לצד יישומים אחרים מבלי להתחרות על זיכרון או **CPU**.