התקינו Gotify בלחיצה אחת.
שרת התראות פוש באחסון עצמי עם API REST פשוט ואספקת WebSocket בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Gotify
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gotify
Gotify הוא שרת התראות דחיפה קל משקל וקוד פתוח, המאפשר לשלוח ולקבל הודעות בזמן אמת. **REST API** פשוט מקל על שילוב התראות מסקריפטים, כלי ניטור, משימות cron ויישומים, מבלי להסתמך על **Firebase**, **Pushover** או כל שירות צד שלישי אחר. הוא תומך ביישומי לקוח מרובים ומארגן התראות לפי מקור עם רמות עדיפות.
אירוח עצמי של **Gotify** שומר את כל נתוני ההתראות ב-**VPS** שלך, ומבטיח פרטיות וזמינות. טביעת הרגל המינימלית שלו במשאבים אומרת שהוא פועל בנוחות לצד יישומים אחרים מבלי להתחרות על זיכרון או **CPU**.
פיצ'רים עיקריים של Gotify
פשוט REST API
שלחו התראות מכל סקריפט או אפליקציה באמצעות בקשת HTTP POST יחידה — ללא צורך ב-SDK וללא הגדרה מורכבת.
WebSockets בזמן אמת
הודעות נדחפות באופן מיידי ללקוחות מחוברים באמצעות WebSocket, מה שמבטיח שהתראות יופיעו במכשירים שלכם ברגע שהן נשלחות.
Android ו-לקוחות ווב
קבלו התראות במכשירי Android באמצעות האפליקציה הרשמית, או עקבו אחר הודעות בכל דפדפן דרך ה-web UI המובנה.
תמיכה בריבוי יישומים
ארגנו התראות לפי יישום מקור עם אסימונים נפרדים ורמות עדיפות, תוך שמירה על התראות ניטור, גיבויים ואירועי CI מופרדים בבירור.
הרחבת חיבורים
הרחיבו את Gotify באמצעות תוספים קהילתיים כדי להוסיף מקורות התראה חדשים, כללי העברה ושילובים מותאמים אישית מבלי לשנות את שרת הליבה.
למה להריץ את Gotify על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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