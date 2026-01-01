התקנת RabbitMQ בלחיצה אחת.
ברוקר הודעות AMQP בקוד פתוח להעברת הודעות אסינכרונית מהימנה בין רכיבי יישומים מבוזרים.
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מה אפשר לבנות עם RabbitMQ
ה-RabbitMQ הוא ברוקר ההודעות בקוד פתוח הסטנדרטי דה פקטו, המיישם AMQP לצד תמיכה ב-MQTT, STOMP ופרוטוקולים אחרים. הוא מפריד בין מפיקים לצרכנים כך שהודעות נכנסות לתור בבטחה כאשר נמענים אינם זמינים ונמסרות באופן אמין כאשר הם מתחברים מחדש — ובכך מבטל את השבריריות של קריאות API ישירות בין שירותים.
אירוח עצמי של RabbitMQ מבטל תמחור לפי הודעה ונעילת ספק, שומר על אירועים עסקיים רגישים בתוך התשתית שלכם, ומעניק לכם שליטה מלאה על תצורות תורים, כללי ניתוב ומדיניות שמירת נתונים. ה-UI המובנה לניהול מספק נראות בזמן אמת של זרימת הודעות, עומק תורים וביצועי צרכנים ללא כלי ניטור חיצוניים.
פיצ'רים עיקריים של RabbitMQ
ניתוב חליפין גמיש
בורסות Direct, topic, fanout ו-headers מאפשרות לכם לנתב הודעות בדיוק לצרכנים שזקוקים להן עם קוד ניתוב סטנדרטי אפסי.
משלוח אמין
אישורי מפרסם ואישורי צרכנים מבטיחים שכל הודעה תעובד לפחות פעם אחת, כאשר תורי הודעות כושלות לוכדים הודעות שנכשלו לצורך ניסיון חוזר.
ממשק ניהול
לוח מחוונים מבוסס דפדפן מציג עומקי תור בזמן אמת, קצבי הודעות ובריאות חיבורים, כך שתוכלו לנטר ולפתור תקלות ללא גישת CLI.
תמיכה בריבוי פרוטוקולים
תמיכה ב-AMQP, MQTT ו-STOMP משמעותה שכל שירות — מכשיר IoT, אפליקציה לנייד או מיקרו-שירות — יכול לפרסם ולצרוך הודעות באמצעות ספריית לקוח מקורית.
תורי עדיפות
הקצו רמות עדיפות להודעות כך שמשימות דחופות יעובדו לפני עבודות רקע שגרתיות מבלי לבנות תשתית תורים נפרדת.
למה להריץ את RabbitMQ על Hostinger
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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