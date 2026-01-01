ה-RabbitMQ הוא ברוקר ההודעות בקוד פתוח הסטנדרטי דה פקטו, המיישם AMQP לצד תמיכה ב-MQTT, STOMP ופרוטוקולים אחרים. הוא מפריד בין מפיקים לצרכנים כך שהודעות נכנסות לתור בבטחה כאשר נמענים אינם זמינים ונמסרות באופן אמין כאשר הם מתחברים מחדש — ובכך מבטל את השבריריות של קריאות API ישירות בין שירותים.

אירוח עצמי של RabbitMQ מבטל תמחור לפי הודעה ונעילת ספק, שומר על אירועים עסקיים רגישים בתוך התשתית שלכם, ומעניק לכם שליטה מלאה על תצורות תורים, כללי ניתוב ומדיניות שמירת נתונים. ה-UI המובנה לניהול מספק נראות בזמן אמת של זרימת הודעות, עומק תורים וביצועי צרכנים ללא כלי ניטור חיצוניים.