התקינו את autobrr בלחיצה אחת.
כלי מודרני לאוטומציית הורדות שמנטר ערוצי IRC של אינדקסרים בזמן אמת כדי לתפוס טורנטים ברגע שהם מוכרזים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם autobrr
autobrr היא פלטפורמת אוטומציית הורדות מהדור הבא לטורנטים ויוזנט, המאחדת את הפונקציונליות של כלים כמו **autodl-irssi**, **trackarr** ו-**flexget** לפתרון מודרני יחיד. היא מתחברת לערוצי **IRC** של אינדקסרים שבהם מוכרזות מהדורות חדשות ברגע שהן מועלות, מיישמת את כללי הסינון שלכם ומעבירה קבצי טורנט תואמים ללקוח ההורדות שבחרתם — הכל בזמן אמת, ללא עיכובים בסריקה.
אירוח עצמי של **autobrr** על גבי **VPS** מבטיח ניטור ערוצי **IRC** 24/7 עם חיבורים מתמשכים, שמחשב ביתי עם **IP** דינמי או זמן השבתה מתוכנן אינו יכול לתחזק באופן אמין. הרצה רציפה על תשתית ייעודית פירושה שהאוטומציה שלכם לעולם לא מפספסת חלון **freeleech**, הפצה עם מפיצים מוגבלים, או הזדמנות יחס רגישה לזמן בטראקרים פרטיים.
פיצ'רים עיקריים של autobrr
ניטור IRC בזמן אמת
חיבורים מתמידים לערוצי הכרזה של IRC של אינדקסרים מזהים מהדורות חדשות ברגע שהן מועלות, לפני שפידים של RSS או סקירת API היו רואים אותן.
כללי סינון מתקדמים
בנו פילטרים מורכבים בהתבסס על גודל, קטגוריה, מעלה, קבוצת שחרור, רזולוציה, ותבניות regex מותאמות אישית כדי לתפוס בדיוק את מה שאתם רוצים ולא שום דבר אחר.
תמיכה מרובת לקוחות
שלחו טורנטים שנקלטו ישירות אל qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, או לתיקיות מעקב — תוך ניתוב פילטרים שונים ללקוחות שונים באופן אוטומטי.
אינטגרציית arr
אינטגרציה מובנית עם Radarr, Sonarr, Lidarr ו-Whisparr מאפשרת ל-autobrr לבדוק האם מהדורה אכן רצויה לפני ההורדה, ובכך למנוע בזבוז רוחב פס.
סטטיסטיקה ו-היסטוריה
עקבו אחר ספירות הורדות, סננו שיעורי פגיעה וקבלו היסטוריה דרך ממשק האינטרנט, כדי שתוכלו לכוונן את הכללים שלכם ולהבין את ביצועי האוטומציה שלכם לאורך זמן.
למה להריץ את autobrr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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