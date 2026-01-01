autobrr היא פלטפורמת אוטומציית הורדות מהדור הבא לטורנטים ויוזנט, המאחדת את הפונקציונליות של כלים כמו **autodl-irssi**, **trackarr** ו-**flexget** לפתרון מודרני יחיד. היא מתחברת לערוצי **IRC** של אינדקסרים שבהם מוכרזות מהדורות חדשות ברגע שהן מועלות, מיישמת את כללי הסינון שלכם ומעבירה קבצי טורנט תואמים ללקוח ההורדות שבחרתם — הכל בזמן אמת, ללא עיכובים בסריקה.

אירוח עצמי של **autobrr** על גבי **VPS** מבטיח ניטור ערוצי **IRC** 24/7 עם חיבורים מתמשכים, שמחשב ביתי עם **IP** דינמי או זמן השבתה מתוכנן אינו יכול לתחזק באופן אמין. הרצה רציפה על תשתית ייעודית פירושה שהאוטומציה שלכם לעולם לא מפספסת חלון **freeleech**, הפצה עם מפיצים מוגבלים, או הזדמנות יחס רגישה לזמן בטראקרים פרטיים.