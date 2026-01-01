GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) הוא שרת REST API בקוד פתוח שמתחבר ל-WhatsApp דרך פרוטוקול ריבוי המכשירים. הוא מספק ממשק משתמש אינטרנטי נקי לניהול סשנים של WhatsApp ו-REST API מלא לשליחת הודעות, ניהול אנשי קשר וטיפול ב-webhooks — הכל מהשרת שלכם.

אירוח עצמי של GoWA ב-VPS שלכם מבטיח שנתוני סשן ה-WhatsApp שלכם יישארו פרטיים, ל-API שלכם אין מגבלות קצב מספקי צד שלישי, ואתם שומרים על שליטה מלאה על ניתוב הודעות ושילובי webhooks.