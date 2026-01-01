פרוסו את GoWA בלחיצה אחת.
ממשק ווב ו-WhatsApp REST API קל משקל שנבנה עם Go לאוטומציית הודעות מרובות מכשירים.
בחרו תוכנית VPS עבור GoWA
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) הוא שרת REST API בקוד פתוח שמתחבר ל-WhatsApp דרך פרוטוקול ריבוי המכשירים. הוא מספק ממשק משתמש אינטרנטי נקי לניהול סשנים של WhatsApp ו-REST API מלא לשליחת הודעות, ניהול אנשי קשר וטיפול ב-webhooks — הכל מהשרת שלכם.
אירוח עצמי של GoWA ב-VPS שלכם מבטיח שנתוני סשן ה-WhatsApp שלכם יישארו פרטיים, ל-API שלכם אין מגבלות קצב מספקי צד שלישי, ואתם שומרים על שליטה מלאה על ניתוב הודעות ושילובי webhooks.
פיצ'רים עיקריים של GoWA
REST API
API HTTP מלא לשליחת הודעות טקסט, תמונות, מסמכים ומיקום באופן פרוגרמטי מכל שפה או כלי.
תמיכה בריבוי מכשירים
חברו מספר חשבונות WhatsApp למופע שרת יחיד ללא צורך בחיבורי טלפון נפרדים.
ממשק אינטרנט
ממשק משתמש אינטרנטי מובנה לסריקת קוד QR, ניהול סשנים ובדיקת קריאות API ללא כתיבת קוד.
אינטגרציית Webhook
העבירו הודעות נכנסות לנקודות הקצה שלכם לצורך אוטומציית צ'אטבוטים, שילוב CRM או תהליכי עבודה של התראות.
אימות בסיסי
הגנו על ה-API ועל ה-Web UI באמצעות אישורי שם משתמש/סיסמה כדי למנוע גישה בלתי מורשית.
למה להריץ את GoWA על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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