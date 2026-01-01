Jenkins הוא שרת האוטומציה בקוד פתוח המוביל בעולם, שזוכה לאמון של מיליוני צוותי פיתוח להפעלת צינורות אינטגרציה רציפה ואספקה רציפה. עם למעלה מ-1,800 תוספים, Jenkins משתלב כמעט עם כל כלי בפיתוח תוכנה מודרני — מ-Git ו-GitHub ועד Docker, Kubernetes, AWS, ומעבר לכך.

אירוח עצמי של Jenkins על גבי VPS משלכם מעניק לכם משאבי בנייה ייעודיים ללא תמחור לפי דקה, ללא מגבלות זמן ביצוע, ועם שליטה מלאה על סביבת הבנייה שלכם. התקינו כל SDK, מהדר או תלות שהפרויקטים שלכם דורשים, מבלי להיתקל במגבלות פלטפורמה.