התקנת Jenkins בלחיצה אחת.
שרת אוטומציה בקוד פתוח לבניית צינורות CI/CD עם למעלה מ-1,800 אינטגרציות תוספים.
בחרו תוכנית VPS עבור Jenkins
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Jenkins
Jenkins הוא שרת האוטומציה בקוד פתוח המוביל בעולם, שזוכה לאמון של מיליוני צוותי פיתוח להפעלת צינורות אינטגרציה רציפה ואספקה רציפה. עם למעלה מ-1,800 תוספים, Jenkins משתלב כמעט עם כל כלי בפיתוח תוכנה מודרני — מ-Git ו-GitHub ועד Docker, Kubernetes, AWS, ומעבר לכך.
אירוח עצמי של Jenkins על גבי VPS משלכם מעניק לכם משאבי בנייה ייעודיים ללא תמחור לפי דקה, ללא מגבלות זמן ביצוע, ועם שליטה מלאה על סביבת הבנייה שלכם. התקינו כל SDK, מהדר או תלות שהפרויקטים שלכם דורשים, מבלי להיתקל במגבלות פלטפורמה.
פיצ'רים עיקריים של Jenkins
צינור כקוד
הגדירו תהליכי עבודה של CI/CD ב-Jenkinsfile מנוהל גרסאות, מה שהופך את האוטומציה שלכם לשחזורית וניתנת לבדיקה לצד קוד היישום שלכם.
1,800+ תוספים
שלבו את Jenkins עם GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack, ועם כמעט כל כלי שזרימת העבודה שלכם בפיתוח תלויה בו.
בנייה מבוזרת
פזרו את הבניות על פני סוכנים מרובים לביצוע מקבילי, המפחית באופן דרמטי את זמן המשוב בסוויטות בדיקה גדולות.
בקרת גישה מבוססת תפקידים
נהלו גישת צוות עם הרשאות מפורטות, התומכות בספקי אימות כמו LDAP, Active Directory, OAuth ו-SAML.
בניות מתוזמנות ומופעלות
הפעילו בנייה לפי לוחות זמנים של cron, ווב-הוקס של Git, השלמת משימות במעלה הזרם, או שערי אישור ידניים כדי להתאים לכל תהליך עבודה של שחרור.
למה להריץ את Jenkins על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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