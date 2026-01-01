Prowlarr היא מרכז האינדקסרים עבור מערכת האוטומציה של מדיה arr. במקום להגדיר כל טראקר וספק Usenet בנפרד ב-Sonarr, Radarr, Lidarr ו-Readarr, אתם מוסיפים אותם פעם אחת ב-Prowlarr והוא מסנכרן את התצורה לכל אפליקציה מחוברת באופן אוטומטי. עם תמיכה ביותר מ-500 אינדקסרים, ניטור תקינות מובנה, ושילוב Flaresolverr עבור אתרים המוגנים על ידי Cloudflare, Prowlarr מבטלת את התחזוקה החוזרת ונשנית שמגיעה עם ערימת מדיה מרובת אפליקציות.

הפעלת Prowlarr על VPS מבטיחה בדיקות תקינות אינדקסרים 24 שעות ביממה וסנכרון מיידי בכל אפליקציות המדיה שלכם, עם מהירויות רשת ארגוניות לתוצאות חיפוש מהירות ואחסון קבוע המגן על פרטי הכניסה של הטראקרים הפרטיים שלכם והגדרות האינדקסרים המותאמות אישית.