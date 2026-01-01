התקינו Prowlarr בלחיצה אחת.
מנהל אינדקסרים מרכזי עבור ה-arr stack — הגדירו 500+ אינדקסרי Torrent ו-Usenet פעם אחת וסנכרנו אותם אוטומטית לכל אפליקציות המדיה שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Prowlarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Prowlarr
Prowlarr היא מרכז האינדקסרים עבור מערכת האוטומציה של מדיה arr. במקום להגדיר כל טראקר וספק Usenet בנפרד ב-Sonarr, Radarr, Lidarr ו-Readarr, אתם מוסיפים אותם פעם אחת ב-Prowlarr והוא מסנכרן את התצורה לכל אפליקציה מחוברת באופן אוטומטי. עם תמיכה ביותר מ-500 אינדקסרים, ניטור תקינות מובנה, ושילוב Flaresolverr עבור אתרים המוגנים על ידי Cloudflare, Prowlarr מבטלת את התחזוקה החוזרת ונשנית שמגיעה עם ערימת מדיה מרובת אפליקציות.
הפעלת Prowlarr על VPS מבטיחה בדיקות תקינות אינדקסרים 24 שעות ביממה וסנכרון מיידי בכל אפליקציות המדיה שלכם, עם מהירויות רשת ארגוניות לתוצאות חיפוש מהירות ואחסון קבוע המגן על פרטי הכניסה של הטראקרים הפרטיים שלכם והגדרות האינדקסרים המותאמות אישית.
פיצ'רים עיקריים של Prowlarr
ניהול אינדקסר מרכזי
הוסיפו כל טרקר טורנט או אינדקסר Usenet פעם אחת ב-Prowlarr והיא דוחפת אוטומטית את התצורה לכל אפליקציית arr מחוברת — אין צורך בהגדרה כפולה.
500+ אינדקסרים נתמכים
הגדרות מוגדרות מראש מכסות מאות טראקרים ציבוריים ופרטיים וספקי Usenet, עם תמיכת Cardigann YAML להוספת מקורות מותאמים אישית.
ניטור בריאות
Prowlarr בודק באופן רציף אינדקסרים ומסמן כשלים עם דוחות סטטוס מפורטים, כך שתוכלו לזהות טראקרים שבורים לפני שהם מפסיקים בשקט לספק תוצאות.
אינטגרציית Flaresolverr
תמיכה מובנית ב-Flaresolverr מאפשרת ל-Prowlarr לעקוף את הגנת הבוטים של Cloudflare באינדקסרים, שאחרת היו בלתי נגישים לכלים אוטומטיים.
חיפוש ו-סטטיסטיקה
הריצו חיפושים ידניים בכל האינדקסרים במקביל, ובדקו את ספירת השאילתות לכל אינדקסר, שיעורי התפיסה והיסטוריית הביצועים, מלוח מחוונים אחד.
למה להריץ את Prowlarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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