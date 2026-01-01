התקינו File Browser בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל קבצים קל משקל מבוסס אינטרנט לגלישה, העלאה וניהול קבצי שרת ישירות מהדפדפן שלך.
בחרו תוכנית VPS עבור File Browser
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם File Browser
File Browser הוא מנהל קבצים אינטרנטי קל משקל, בקוד פתוח, שהופך כל תיקייה בשרת שלכם לממשק ניהול קבצים עשיר בתכונות הנגיש מכל דפדפן. הוא תומך במספר משתמשים עם הרשאות הניתנות להגדרה, שיתוף קבצים באמצעות קישורים ציבוריים, העלאות בגרור ושחרר (drag-and-drop) ועורך קוד מובנה — כל זאת ללא צורך בלקוחות SSH או FTP.
אירוח עצמי של File Browser ב-VPS שלכם שומר על קבצים פרטיים ותחת שליטתכם, מאפשר לכם להעניק בבטחה לחברי צוות או ללקוחות גישה לתיקיות ספציפיות מבלי לחשוף פרטי התחברות לשרת, ודורש משאבים מינימליים כך שהוא פועל בנוחות לצד היישומים האחרים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של File Browser
הרשאות מרובות משתמשים
צרו חשבונות משתמשים עם גישה מדויקת לספריות והרשאות מבוססות תפקידים, כך שכל אדם יראה וישנה רק את הקבצים שהוא צריך.
העלאות גרור ושחרר
העלו קבצים בודדים, קבצים מרובים או תיקיות שלמות ישירות מהדפדפן עם מעקב התקדמות בזמן אמת — אין צורך בלקוח FTP.
עורך קוד מובנה
עריכת קובצי תצורה, סקריפטים וקובצי טקסט ישירות בדפדפן מבלי לעבור לסשן SSH נפרד או לעורך טקסט.
קישורי שיתוף ציבוריים
צרו קישורי הורדה ניתנים לשיתוף לקבצים או לתיקיות, המאפשרים לכם לשלוח תוכן לנמענים חיצוניים מבלי להעניק להם גישה לשרת.
ניהול ארכיון
יצירה וחילוץ ארכיוני ZIP ו-TAR ישירות דרך ממשק האינטרנט, מה שמפשט את העברות האצווה וגיבויי הקבצים.
למה להריץ את File Browser על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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