File Browser הוא מנהל קבצים אינטרנטי קל משקל, בקוד פתוח, שהופך כל תיקייה בשרת שלכם לממשק ניהול קבצים עשיר בתכונות הנגיש מכל דפדפן. הוא תומך במספר משתמשים עם הרשאות הניתנות להגדרה, שיתוף קבצים באמצעות קישורים ציבוריים, העלאות בגרור ושחרר (drag-and-drop) ועורך קוד מובנה — כל זאת ללא צורך בלקוחות SSH או FTP.

אירוח עצמי של File Browser ב-VPS שלכם שומר על קבצים פרטיים ותחת שליטתכם, מאפשר לכם להעניק בבטחה לחברי צוות או ללקוחות גישה לתיקיות ספציפיות מבלי לחשוף פרטי התחברות לשרת, ודורש משאבים מינימליים כך שהוא פועל בנוחות לצד היישומים האחרים שלכם.