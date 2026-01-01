Pinchflat היא מנהלת תוכן YouTube באירוח עצמי הבנויה על yt-dlp, שמבצעת אוטומציה להורדה וארגון סרטונים מערוצים ופלייליסטים. הגדירו כלל פעם אחת — Pinchflat בודקת באופן תקופתי תוכן חדש ומורידה אותו אוטומטית, עם תמיכה מהשורה הראשונה בספריות Plex, Jellyfin ו-Kodi כך שמרכז המדיה שלכם יישאר מעודכן ללא כל עבודה ידנית.

הפעלת Pinchflat על ה-VPS שלכם משאירה את ההורדות פועלות 24/7 מבלי לתפוס את רוחב הפס הביתי או המחשב שלכם. שילוב SponsorBlock מדלג על קטעים ממומנים, יצירת פיד RSS הופכת ערוצים לפידי פודקאסט, ומחיקה אוטומטית אופציונלית מנהלת את האחסון באופן אוטומטי ככל שהספרייה שלכם גדלה.