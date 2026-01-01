התקינו Pinchflat בלחיצה אחת.
מנהל מדיה של YouTube מתארח עצמית, שמוריד אוטומטית סרטונים חדשים מהערוצים והפלייליסטים המועדפים עליכם ללא כל מאמץ ידני.
בחרו תוכנית VPS עבור Pinchflat
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pinchflat
Pinchflat היא מנהלת תוכן YouTube באירוח עצמי הבנויה על yt-dlp, שמבצעת אוטומציה להורדה וארגון סרטונים מערוצים ופלייליסטים. הגדירו כלל פעם אחת — Pinchflat בודקת באופן תקופתי תוכן חדש ומורידה אותו אוטומטית, עם תמיכה מהשורה הראשונה בספריות Plex, Jellyfin ו-Kodi כך שמרכז המדיה שלכם יישאר מעודכן ללא כל עבודה ידנית.
הפעלת Pinchflat על ה-VPS שלכם משאירה את ההורדות פועלות 24/7 מבלי לתפוס את רוחב הפס הביתי או המחשב שלכם. שילוב SponsorBlock מדלג על קטעים ממומנים, יצירת פיד RSS הופכת ערוצים לפידי פודקאסט, ומחיקה אוטומטית אופציונלית מנהלת את האחסון באופן אוטומטי ככל שהספרייה שלכם גדלה.
פיצ'רים עיקריים של Pinchflat
הורדות ערוץ אוטומטיות
הגדירו כללים לערוצים או לרשימות השמעה ו-Pinchflat בודקת באופן תקופתי לגבי העלאות חדשות, מורידה אותן אוטומטית ללא כל הפעלה ידנית.
שילוב מרכז מדיה
תמיכה מהשורה הראשונה עבור Plex, Jellyfin ו-Kodi, עם מערכת שמות עוצמתית שמארגנת קבצים בדיוק כפי ששרת המדיה שלכם מצפה.
תמיכה ב-SponsorBlock
מדלג או חותך אוטומטית קטעים ממומנים, פתיחים וסיומים מסרטונים שהורדו, באמצעות נתוני SponsorBlock שמקורם בקהילה.
יצירת פיד RSS
ממיר ערוצי YouTube ורשימות השמעה לפידים RSS כדי שתוכלו לעקוב אחרי יוצרי וידאו בכל אפליקציית פודקאסט או קורא פידים.
ניהול אחסון חכם
הגדירו מחיקה אוטומטית של תוכן ישן יותר לפי גיל או כמות כדי לשמור על ניצול שטח הדיסק בשליטה ככל שהארכיון שלכם גדל.
למה להריץ את Pinchflat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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