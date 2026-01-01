Fider היא פלטפורמת משוב בקוד פתוח שמגשרת על הפער בין צוותי מוצר למשתמשים שלהם. פורטל ההצבעה הציבורי שלה מאפשר למשתמשים להגיש רעיונות, להצביע בעד בקשות קיימות, ולהשתתף בדיונים — מה שמבטיח שהתכונות החשובות ביותר יקבלו עדיפות ראשונה. צוותים יכולים לעדכן סטטוסים, לתקשר החלטות מפת דרכים, ולשמור על הקהילה שלהם מעודכנת לאורך כל מחזור הפיתוח.

אירוח עצמי של Fider ב-VPS שלכם שומר את כל המשוב ונתוני המשתמשים בשליטתכם, מבטל תמחור לפי משתמש מחלופות מתארחות, ומאפשר לכם להתאים אישית מיתוג ואימות כדי להתאים לזהות המוצר שלכם.