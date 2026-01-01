התקינו Fider בלחיצה אחת.
פלטפורמת משוב לקוחות בקוד פתוח לאיסוף בקשות פיצ'רים, ניהול הצבעות קהילה, וניהול מפות דרכים של מוצרים בשקיפות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Fider
Fider היא פלטפורמת משוב בקוד פתוח שמגשרת על הפער בין צוותי מוצר למשתמשים שלהם. פורטל ההצבעה הציבורי שלה מאפשר למשתמשים להגיש רעיונות, להצביע בעד בקשות קיימות, ולהשתתף בדיונים — מה שמבטיח שהתכונות החשובות ביותר יקבלו עדיפות ראשונה. צוותים יכולים לעדכן סטטוסים, לתקשר החלטות מפת דרכים, ולשמור על הקהילה שלהם מעודכנת לאורך כל מחזור הפיתוח.
אירוח עצמי של Fider ב-VPS שלכם שומר את כל המשוב ונתוני המשתמשים בשליטתכם, מבטל תמחור לפי משתמש מחלופות מתארחות, ומאפשר לכם להתאים אישית מיתוג ואימות כדי להתאים לזהות המוצר שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Fider
הצבעת קהילה
משתמשים מצביעים על בקשות לתכונות כך שצוותי מוצר יוכלו לתעדף באופן אובייקטיבי מה לבנות הלאה בהתבסס על דרישה אמיתית במקום על פי הקולות הרמים ביותר.
מעקב סטטוס
הקצו סטטוסים — מתוכנן, בביצוע, הושלם, נדחה — כדי לעדכן את הקהילה לגבי ההתקדמות של כל הצעה.
אימות גמיש
תומך באפשרויות התחברות באמצעות אימייל, OAuth ו-SSO, כך שמשתמשים יוכלו ליצור אינטראקציה במינימום חיכוך, מה שמגדיל את שיעורי ההגשה וההצבעה.
מיתוג מותאם אישית
לוגואים הניתנים להגדרה, צבעים ותמיכה בדומיין מותאם אישית מאפשרים לכם להציג את פורטל המשוב כהרחבה חלקה של המוצר שלכם.
התראות דוא"ל
התראות אוטומטיות שומרות על מעורבות המשתמשים בכך שהן מתריעות להם כאשר ההצעות שלהם מקבלות הצבעות, תגובות או עדכוני סטטוס.
למה להריץ את Fider על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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