Databasus הוא כלי לניהול גיבוי מסדי נתונים באחסון עצמי, המרכז גיבויים אוטומטיים עבור PostgreSQL, MySQL ו-MongoDB תחת ממשק אינטרנט יחיד. הוא מטפל במחזור החיים המלא של הגיבוי — תזמון, ביצוע, דחיסה, סיבוב שמירה וניטור תקינות — ללא צורך בסקריפטים נפרדים לכל סוג מסד נתונים.

אירוח עצמי של Databasus ב-VPS שלכם מאחסן גיבויים ישירות בתשתית שלכם, מבטל עמלות אחסון בענן לגיגה-בייט ושומר נתונים רגישים בשליטתכם. לוח המחוונים האינטרנטי מספק נראות ברורה לשיעורי הצלחת הגיבויים, ניצול האחסון והיסטוריית המשימות, בעוד שמשאבי VPS ייעודיים מבטיחים שמשימות הגיבוי יפעלו מבלי להשפיע על ביצועי מסד הנתונים בסביבת הייצור.