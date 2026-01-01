התקינו Databasus בלחיצה אחת.
מנהל גיבוי מסדי נתונים באחסון עצמי לאוטומציה וניטור גיבויים של PostgreSQL, MySQL ו-MongoDB.
בחרו תוכנית VPS עבור Databasus
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Databasus
Databasus הוא כלי לניהול גיבוי מסדי נתונים באחסון עצמי, המרכז גיבויים אוטומטיים עבור PostgreSQL, MySQL ו-MongoDB תחת ממשק אינטרנט יחיד. הוא מטפל במחזור החיים המלא של הגיבוי — תזמון, ביצוע, דחיסה, סיבוב שמירה וניטור תקינות — ללא צורך בסקריפטים נפרדים לכל סוג מסד נתונים.
אירוח עצמי של Databasus ב-VPS שלכם מאחסן גיבויים ישירות בתשתית שלכם, מבטל עמלות אחסון בענן לגיגה-בייט ושומר נתונים רגישים בשליטתכם. לוח המחוונים האינטרנטי מספק נראות ברורה לשיעורי הצלחת הגיבויים, ניצול האחסון והיסטוריית המשימות, בעוד שמשאבי VPS ייעודיים מבטיחים שמשימות הגיבוי יפעלו מבלי להשפיע על ביצועי מסד הנתונים בסביבת הייצור.
פיצ'רים עיקריים של Databasus
תמיכה בריבוי מסדי נתונים
מגבה את PostgreSQL, MySQL ו-MongoDB מממשק אחיד, ומחליף את הצורך לנהל סקריפטים נפרדים לגיבוי עבור כל מנוע מסד נתונים.
קביעת פגישות אוטומטית
הגדירו מרווחי גיבויים ומדיניות שמירה כך שגיבויים יומיים, שבועיים וחודשיים יתחלפו אוטומטית ללא התערבות ידנית.
לוח בקרה מבוסס אינטרנט
נטרו את מצב הגיבויים, שימוש באחסון והיסטוריית משימות מתוך ממשק מרכזי עם התראות על כשלים הדורשים טיפול.
אימות גיבוי
מבצע בדיקות תקינות לאחר כל גיבוי כדי לוודא שהגיבוי תקין וניתן לשימוש לפני שהוא נספר במדיניות השמירה שלכם.
שחזור לנקודת זמן
שחזור מסדי נתונים לנקודת שחזור גיבוי ספציפית, המאפשר התאוששות מאסון ובדיקה בטוחה של נתוני ייצור בסביבות בדיקה.
למה להריץ את Databasus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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