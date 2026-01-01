התקינו את Screego בלחיצה אחת.
שרת שיתוף מסך באחסון עצמי עם ממסר TURN מובנה לחיבורי WebRTC אמינים דרך כל חומת אש.
בחרו תוכנית VPS עבור Screego
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Screego
Screego הוא שרת שיתוף מסך בקוד פתוח המאפשר לצוותים לשתף פעולה מרחוק מבלי לנתב תוכן מסך רגיש דרך SaaS של צד שלישי. הוא משתמש ב-WebRTC להזרמה עם השהיה נמוכה וכולל שרת ממסר TURN, כך שחיבורים מצליחים לעבור דרך חומות אש ארגוניות מגבילות ו-NAT סימטרי — ובכך מבטל את הסיבה הנפוצה ביותר לכשל בשיתוף מסך בכלים אחרים.
פריסת Screego ב-VPS משלכם מעניקה לכם נקודת קצה קבועה לשיתוף מסך בשליטתכם המלאה. ללא מגבלות קיבולת פגישות, ללא עלויות מנוי לכל מארח, וללא גישת צד שלישי לתוכן המשותף. משתתפים מצטרפים דרך כל דפדפן מודרני ללא צורך בתוספים או הורדות.
פיצ'רים עיקריים של Screego
ממסר TURN מובנה
Screego כולל שרת TURN/STUN כך שחיבורי WebRTC יצליחו דרך חומות אש ארגוניות ו-Symmetric NAT ללא צורך בשירות ממסר חיצוני.
הצטרפות ללא תוסף
צופים מצטרפים לחדרים באמצעות קישור משותף בכל דפדפן מודרני — אין צורך בתוסף, בהורדת לקוח או בהרשמת חשבון.
מספר חדרים בו-זמניים
הריצו כל מספר של הפעלות שיתוף מסך עצמאיות במקביל, כל אחת עם קישור הזמנה משלה וזרם מבודד.
ללא הגבלת קיבולת
ארחו סשנים ללא הגבלה עם משתתפים ללא הגבלה — הקיבולת נקבעת על ידי משאבי ה-VPS שלכם, ולא על ידי שכבת תמחור.
מדדי Prometheus
חשפו נקודת קצה /metrics לאיסוף נתונים על ידי Prometheus כדי לעקוב אחר חדרים פעילים, חיבורי TURN ורוחב פס ממסר לאורך זמן.
למה להריץ את Screego על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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