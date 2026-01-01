Screego הוא שרת שיתוף מסך בקוד פתוח המאפשר לצוותים לשתף פעולה מרחוק מבלי לנתב תוכן מסך רגיש דרך SaaS של צד שלישי. הוא משתמש ב-WebRTC להזרמה עם השהיה נמוכה וכולל שרת ממסר TURN, כך שחיבורים מצליחים לעבור דרך חומות אש ארגוניות מגבילות ו-NAT סימטרי — ובכך מבטל את הסיבה הנפוצה ביותר לכשל בשיתוף מסך בכלים אחרים.

פריסת Screego ב-VPS משלכם מעניקה לכם נקודת קצה קבועה לשיתוף מסך בשליטתכם המלאה. ללא מגבלות קיבולת פגישות, ללא עלויות מנוי לכל מארח, וללא גישת צד שלישי לתוכן המשותף. משתתפים מצטרפים דרך כל דפדפן מודרני ללא צורך בתוספים או הורדות.