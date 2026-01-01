פרוסו את Beszel בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור שרתים קלת משקל עם סטטיסטיקות קונטיינרים של Docker, נתונים היסטוריים והתראות הניתנות להגדרה עבור התשתית שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Beszel
Beszel היא פלטפורמת ניטור שרתים קלת משקל המספקת נראות מערכתית מקיפה — CPU, זיכרון, דיסק, רשת, טמפרטורה, GPU, בריאות דיסק S.M.A.R.T., וסטטיסטיקות Docker ו-Podman לכל קונטיינר — ללא תקורה של משאבים של ערימות ניטור מלאות כמו Prometheus ו-Grafana. בנויה על PocketBase עם קצה עורפי ב-Go, היא משתמשת בארכיטקטורת Hub ו-Agent: ה-Hub מארח את ממשק האינטרנט ומאחסן נתונים היסטוריים, בעוד ש-Agents קלי משקל רצים על כל שרת מנוטר כדי לאסוף מדדים.
אירוח עצמי של Beszel מעניק לכם Hub ניטור שאינו תלוי בשרתים שהוא מנטר, כך שבעיות תשתית נראות לעין גם כאשר מערכות בודדות נמצאות תחת עומס. התראות הניתנות להגדרה מודיעות לכם כאשר חריגות סף של CPU, זיכרון, דיסק, רוחב פס או טמפרטורה נחצות, וגיבויים אוטומטיים לדיסק מקומי או לאחסון תואם S3 מגנים על נתוני הביצועים ההיסטוריים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Beszel
מדדי קונטיינר Docker
מעקב אחר שימוש ב-CPU, בזיכרון וברשת עבור כל קונטיינר, יחד עם מדדי מערכת המארח, מספק לכם תצוגה מאוחדת של המארח ושל עומסי העבודה המקונטיינרים שלו.
ארכיטקטורת האב וסוכן
רכזת אחת מרכזת נתונים מסוכנים ללא הגבלה הפועלים בשרתים מרוחקים, מה שמאפשר לנטר בקלות את כל הצי שלכם מלוח מחוונים אחד.
התראות ניתנות להגדרה
הגדירו ספים לכל מדד מנוטר — עומס CPU, שימוש בדיסק, טמפרטורה, רוחב פס — וקבלו התראות לפני שבעיות ישפיעו על המשתמשים.
שמירת נתונים היסטוריים
היסטוריית ביצועים נשמרת במסד הנתונים של הרכזת, מאפשרת ניתוח מגמות ארוך טווח ותכנון קיבולת מעבר למה שלוחות מחוונים בזמן אמת בלבד יכולים להציג.
ניטור GPU ו-S.M.A.R.T.
נטרו את ניצול ה-GPU של Nvidia, AMD ו-Intel לצד נתוני תקינות הדיסקים S.M.A.R.T. כדי לזהות הידרדרות חומרה לפני שהיא גורמת לכשלים.
למה להריץ את Beszel על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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