עד 69% הנחה עבור Beszel

פרוסו את Beszel בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת ניטור שרתים קלת משקל עם סטטיסטיקות קונטיינרים של Docker, נתונים היסטוריים והתראות הניתנות להגדרה עבור התשתית שלכם.

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VPS בניהול AI
24.99  ₪ /חודש
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פרוסו את Beszel בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Beszel

66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99  ₪
24.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 599.76₪ (מחיר רגיל 1,751.76₪). מתחדש ב-44.99₪/חודש.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99  ₪
33.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 815.76₪ (מחיר רגיל 2,183.76₪). מתחדש ב-55.99₪/חודש.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99  ₪
48.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 1,175.76₪ (מחיר רגיל 3,839.76₪). מתחדש ב-107.99₪/חודש.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99  ₪
96.99  ₪ /חודש
בחירת תוכנית
קבלו 24 חודשים עבור 2,327.76₪ (מחיר רגיל 6,575.76₪). מתחדש ב-184.99₪/חודש.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Beszel

Beszel היא פלטפורמת ניטור שרתים קלת משקל המספקת נראות מערכתית מקיפה — CPU, זיכרון, דיסק, רשת, טמפרטורה, GPU, בריאות דיסק S.M.A.R.T., וסטטיסטיקות Docker ו-Podman לכל קונטיינר — ללא תקורה של משאבים של ערימות ניטור מלאות כמו Prometheus ו-Grafana. בנויה על PocketBase עם קצה עורפי ב-Go, היא משתמשת בארכיטקטורת Hub ו-Agent: ה-Hub מארח את ממשק האינטרנט ומאחסן נתונים היסטוריים, בעוד ש-Agents קלי משקל רצים על כל שרת מנוטר כדי לאסוף מדדים.

אירוח עצמי של Beszel מעניק לכם Hub ניטור שאינו תלוי בשרתים שהוא מנטר, כך שבעיות תשתית נראות לעין גם כאשר מערכות בודדות נמצאות תחת עומס. התראות הניתנות להגדרה מודיעות לכם כאשר חריגות סף של CPU, זיכרון, דיסק, רוחב פס או טמפרטורה נחצות, וגיבויים אוטומטיים לדיסק מקומי או לאחסון תואם S3 מגנים על נתוני הביצועים ההיסטוריים שלכם.

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מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Beszel

מדדי קונטיינר Docker

מעקב אחר שימוש ב-CPU, בזיכרון וברשת עבור כל קונטיינר, יחד עם מדדי מערכת המארח, מספק לכם תצוגה מאוחדת של המארח ושל עומסי העבודה המקונטיינרים שלו.

ארכיטקטורת האב וסוכן

רכזת אחת מרכזת נתונים מסוכנים ללא הגבלה הפועלים בשרתים מרוחקים, מה שמאפשר לנטר בקלות את כל הצי שלכם מלוח מחוונים אחד.

התראות ניתנות להגדרה

הגדירו ספים לכל מדד מנוטר — עומס CPU, שימוש בדיסק, טמפרטורה, רוחב פס — וקבלו התראות לפני שבעיות ישפיעו על המשתמשים.

שמירת נתונים היסטוריים

היסטוריית ביצועים נשמרת במסד הנתונים של הרכזת, מאפשרת ניתוח מגמות ארוך טווח ותכנון קיבולת מעבר למה שלוחות מחוונים בזמן אמת בלבד יכולים להציג.

ניטור GPU ו-S.M.A.R.T.

נטרו את ניצול ה-GPU של Nvidia, AMD ו-Intel לצד נתוני תקינות הדיסקים S.M.A.R.T. כדי לזהות הידרדרות חומרה לפני שהיא גורמת לכשלים.

למה להריץ את Beszel על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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