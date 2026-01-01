Beszel היא פלטפורמת ניטור שרתים קלת משקל המספקת נראות מערכתית מקיפה — CPU, זיכרון, דיסק, רשת, טמפרטורה, GPU, בריאות דיסק S.M.A.R.T., וסטטיסטיקות Docker ו-Podman לכל קונטיינר — ללא תקורה של משאבים של ערימות ניטור מלאות כמו Prometheus ו-Grafana. בנויה על PocketBase עם קצה עורפי ב-Go, היא משתמשת בארכיטקטורת Hub ו-Agent: ה-Hub מארח את ממשק האינטרנט ומאחסן נתונים היסטוריים, בעוד ש-Agents קלי משקל רצים על כל שרת מנוטר כדי לאסוף מדדים.

אירוח עצמי של Beszel מעניק לכם Hub ניטור שאינו תלוי בשרתים שהוא מנטר, כך שבעיות תשתית נראות לעין גם כאשר מערכות בודדות נמצאות תחת עומס. התראות הניתנות להגדרה מודיעות לכם כאשר חריגות סף של CPU, זיכרון, דיסק, רוחב פס או טמפרטורה נחצות, וגיבויים אוטומטיים לדיסק מקומי או לאחסון תואם S3 מגנים על נתוני הביצועים ההיסטוריים שלכם.