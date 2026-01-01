התקינו Kavita בהתקנה בלחיצה אחת.
ספרייה דיגיטלית באחסון עצמי לקומיקס, מאנגה, רומנים קלים וספרים אלקטרוניים עם קוראים ייעודיים ותמיכה בריבוי משתמשים.
בחרו תוכנית VPS עבור Kavita
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kavita
Kavita היא מנהלת ספרייה דיגיטלית עשירה בתכונות באחסון עצמי, התומכת בפורמטים CBZ, CBR, EPUB, PDF ובכל פורמטי הקומיקס והספרים האלקטרוניים העיקריים. היא סורקת ומקטלגת אוטומטית את המדיה שלכם עם חילוץ מטא-דאטה אוטומטי, ומספקת ממשקי קריאה ייעודיים המותאמים לכל סוג תוכן — כולל פריסות קומיקס דו-עמודיות, זרימת מאנגה מימין לשמאל, וגלילה רציפה של Webtoon.
אירוח Kavita ב-VPS שלכם הופך את כל האוסף שלכם לזמין 24/7 מכל מכשיר מבלי להיות תלוי בזמינות חומרת הבית. תמיכה בריבוי משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרת למשפחות לשתף ספרייה עם בקרות גישה מתאימות לגיל, בעוד שתמיכת OPDS פירושה שכל אפליקציית קריאה תואמת יכולה להתחבר לשרת שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Kavita
תמיכה בפורמט אוניברסלי
קראו קובצי CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF ו-EPUB עם זיהוי פורמט אוטומטי ורינדור מותאם לכל סוג קובץ.
קוראים מתמחים
מצבי קריאה ייעודיים לקומיקס, מנגה )מימין לשמאל(, ספרים אלקטרוניים וגלילת Webtoon מתאימים את עצמם אוטומטית לכל סוג תוכן.
ספריות רב-משתמשים
צרו חשבונות משתמש ללא הגבלה עם תפקידי מנהל, ספרן וקורא, בנוסף לבקרות הגבלת גיל לגלישה בטוחה למשפחה.
מטא-דאטה חכמה
Kavita+ מתחברת ל-Comic Vine, ל-AniList ולספקים אחרים כדי להעשיר באופן אוטומטי את הספרייה שלכם עם כריכות, תיאורים ופרטי יוצרים.
OPDS ו-Tachiyomi תמיכה
גשו לספרייה שלכם באמצעות כל אפליקציה תואמת OPDS או הרחבת Tachiyomi באנדרואיד, מה שמעניק לכם גמישות באופן הקריאה.
למה להריץ את Kavita על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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