Kavita היא מנהלת ספרייה דיגיטלית עשירה בתכונות באחסון עצמי, התומכת בפורמטים CBZ, CBR, EPUB, PDF ובכל פורמטי הקומיקס והספרים האלקטרוניים העיקריים. היא סורקת ומקטלגת אוטומטית את המדיה שלכם עם חילוץ מטא-דאטה אוטומטי, ומספקת ממשקי קריאה ייעודיים המותאמים לכל סוג תוכן — כולל פריסות קומיקס דו-עמודיות, זרימת מאנגה מימין לשמאל, וגלילה רציפה של Webtoon.

אירוח Kavita ב-VPS שלכם הופך את כל האוסף שלכם לזמין 24/7 מכל מכשיר מבלי להיות תלוי בזמינות חומרת הבית. תמיכה בריבוי משתמשים עם הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרת למשפחות לשתף ספרייה עם בקרות גישה מתאימות לגיל, בעוד שתמיכת OPDS פירושה שכל אפליקציית קריאה תואמת יכולה להתחבר לשרת שלכם.