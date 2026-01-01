פרוסו את Headscale בהתקנה בלחיצה אחת.
יישום בקוד פתוח באירוח עצמי של שרת הבקרה של Tailscale עבור רשתות Mesh פרטיות של WireGuard.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Headscale
Headscale היא אלטרנטיבה באירוח עצמי לשרת הבקרה הקנייני של Tailscale, המעניקה לכם בעלות מלאה על רשת ה-WireGuard mesh הפרטית שלכם. בעוד שהשירות המתארח של Tailscale מנהל החלפת מפתחות, הקצאת IP והחלטות ניתוב, Headscale עושה את אותו הדבר על תשתית שאתם שולטים בה — ללא עמלות חודשיות, ללא הגבלות מכשירים הקשורות למנוי, וללא תלות בשירות ענן של צד שלישי.
תבנית זו כוללת את Headscale יחד עם Headscale UI, לוח מחוונים מבוסס דפדפן לניהול משתמשים, צמתים ומפתחות אימות מראש. שניהם מוגשים תחת אותו דומיין HTTPS, כאשר ממשק האינטרנט זמין בנתיב
/web. כל לקוח תואם Tailscale יכול להצטרף לרשת שלכם מיד לאחר שיפנה את שרת ההתחברות שלו לכתובת ה-URL של הפריסה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Headscale
לקוחות תואמי **Tailscale**
כל מכשיר שמריץ את הלקוח הרשמי של Tailscale יכול להתחבר לשרת Headscale שלכם ללא שינויים בצד הלקוח.
ממשק משתמש לניהול אתרים
Headscale UI מספקת לוח מחוונים מבוסס דפדפן לניהול משתמשים, צמתים ו-מפתחות אימות מראש מבלי להשתמש בשורת הפקודה.
רשת מֶש מלאה
צמתים מחוברים מתקשרים ישירות זה עם זה מעבר לגבולות NAT באמצעות הצפנת WireGuard.
תמיכה ב-MagicDNS
Headscale מקצה שמות מארח לכל הצמתים הרשומים, המאפשרת גישה מבוססת DNS ללא תצורת IP סטטי.
אחסון מבוסס SQLite
כל מצב הרשת מאוחסן במסד נתונים קל משקל של SQLite, ללא צורך בשירות מסד נתונים חיצוני.
ניהול API ו-CLI
נהלו משתמשים, צמתים ונתיבים באמצעות ה-Headscale CLI או ה-HTTP API לצורך סקריפטים ואוטומציה.
למה להריץ את Headscale על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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