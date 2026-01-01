Headscale היא אלטרנטיבה באירוח עצמי לשרת הבקרה הקנייני של Tailscale, המעניקה לכם בעלות מלאה על רשת ה-WireGuard mesh הפרטית שלכם. בעוד שהשירות המתארח של Tailscale מנהל החלפת מפתחות, הקצאת IP והחלטות ניתוב, Headscale עושה את אותו הדבר על תשתית שאתם שולטים בה — ללא עמלות חודשיות, ללא הגבלות מכשירים הקשורות למנוי, וללא תלות בשירות ענן של צד שלישי.

תבנית זו כוללת את Headscale יחד עם Headscale UI, לוח מחוונים מבוסס דפדפן לניהול משתמשים, צמתים ומפתחות אימות מראש. שניהם מוגשים תחת אותו דומיין HTTPS, כאשר ממשק האינטרנט זמין בנתיב /web . כל לקוח תואם Tailscale יכול להצטרף לרשת שלכם מיד לאחר שיפנה את שרת ההתחברות שלו לכתובת ה-URL של הפריסה שלכם.