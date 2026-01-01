פרוסו Homarr בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח בקרה מודרני וניתן להתאמה אישית לשרת, המאפשר לארגן ולנטר את כל השירותים שלכם באחסון עצמי במקום אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Homarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Homarr
Homarr הוא לוח מחוונים אלגנטי וקוד פתוח שנועד לספק לכם ממשק יחיד לכל היישומים המתארחים בעצמכם. במקום לסמן עשרות כתובות URL של שירותים בסימניות, Homarr מציג אותם כאריחים מאורגנים עם מחווני סטטוס חיים, חיפוש ופעולות מהירות – הכל מדף אחד.
פריסת Homarr ב-VPS משלכם פירושה שלוח המחוונים שלכם נשאר פרטי, נטען באופן מיידי ברשת המקומית, ויכול להשתלב ישירות עם Docker כדי לגלות אוטומטית קונטיינרים פועלים ולהציג את מצבם הבריאותי בזמן אמת.
פיצ'רים עיקריים של Homarr
ארגון שירות
קבצו יישומים ללוחות ולקטגוריות מותאמים אישית, כך שכל שירות יהיה במרחק קליק אחד.
אינטגרציית Docker
זיהוי אוטומטי של קונטיינרים רצים והצגת הסטטוס, הבריאות וניצול המשאבים שלהם ללא הגדרה ידנית.
ניטור סטטוס
בצעו פינג לשירותים במרווחי זמן קבועים והציגו מחווני פעיל/לא פעיל חיים ישירות על כל אריח.
פריסה ניתנת להתאמה אישית
עורך רשת גרור ושחרר מאפשר לך לשנות גודל, לסדר מחדש ולעצב אריחים כדי להתאים לזרימת העבודה שלך.
חיפוש וסימניות
חיפוש מיידי בכל השירותים המוגדרים וברשת, עם קיצורי מקלדת למשתמשים מתקדמים.
תמיכה מרובת משתמשים
צרו חשבונות נפרדים עם הרשאות מבוססות תפקידים, כך שכל חבר צוות יראה רק את מה שהוא צריך.
למה להריץ את Homarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
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