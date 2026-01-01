XBackBone הוא מנהל קבצי PHP קל משקל ומארח תמונות, שתוכנן סביב זרימת העבודה הפופולרית של מעלה הקבצים ShareX. שחררו צילום מסך או קובץ ל-ShareX (או ל-ScreenCloud, Flameshot, או כל לקוח תואם אחר) ו-XBackBone מארח אותו באופן מיידי מאחורי כתובת URL קצרה וניתנת לשיתוף — עם תצוגה מקדימה של Markdown, רינדור טקסט גולמי, תצוגת גלריה, ומכסות משתמש מובנות.

אירוח עצמי של XBackBone על גבי VPS מחליף שירותי אירוח תמונות מסחריים ושירותי pastebin בתשתית שאתם שולטים בה באופן מלא. חשבונות מרובי משתמשים, הרשאות מבוססות תפקידים, ושילוב OAuth מובנה הופכים אותו למתאים הן ליחידים והן לצוותים קטנים שרוצים נקודת קצה פרטית להעלאת צילומי מסך וקבצים.