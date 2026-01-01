התקינו XBackBone בלחיצה אחת.
שרת קל משקל לשיתוף קבצים וצילומי מסך באחסון עצמי, עם תמיכה מלאה ב-ShareX, ScreenCloud ו-Flameshot.
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מה אפשר לבנות עם XBackBone
XBackBone הוא מנהל קבצי PHP קל משקל ומארח תמונות, שתוכנן סביב זרימת העבודה הפופולרית של מעלה הקבצים ShareX. שחררו צילום מסך או קובץ ל-ShareX (או ל-ScreenCloud, Flameshot, או כל לקוח תואם אחר) ו-XBackBone מארח אותו באופן מיידי מאחורי כתובת URL קצרה וניתנת לשיתוף — עם תצוגה מקדימה של Markdown, רינדור טקסט גולמי, תצוגת גלריה, ומכסות משתמש מובנות.
אירוח עצמי של XBackBone על גבי VPS מחליף שירותי אירוח תמונות מסחריים ושירותי pastebin בתשתית שאתם שולטים בה באופן מלא. חשבונות מרובי משתמשים, הרשאות מבוססות תפקידים, ושילוב OAuth מובנה הופכים אותו למתאים הן ליחידים והן לצוותים קטנים שרוצים נקודת קצה פרטית להעלאת צילומי מסך וקבצים.
פיצ'רים עיקריים של XBackBone
העלאות ShareX מובנות
גררו קבצים לתוך ShareX, ScreenCloud, או Flameshot ו-XBackBone מארחת אותם באופן מיידי באמצעות ה-API הסטנדרטי להעלאה.
גלריה ו-תצוגות מקדימות
תצוגת גלריה בדפדפן עם תמונות ממוזערות שנוצרו אוטומטית, וכן רינדור מוטבע עבור תמונות, וידאו, אודיו ותוכן Markdown.
חשבונות מרובי משתמשים
חשבונות לכל משתמש עם הרשאות מבוססות תפקידים ומכסות אישיות מאפשרים לצוותים או למשפחות לשתף שרת אחד מבלי לחצות ספריות.
קישורים ציבוריים ופרטיים
כל העלאה יוצרת כתובת URL קצרה עם הגנה אופציונלית באמצעות סיסמה, תאריך תפוגה ומצבי גישה חד-פעמיים לתוכן רגיש.
תמיכה ב-OAuth ו-SSO
שילוב OAuth מובנה עם Google, Discord ו-GitLab מבטל ניהול חשבונות נפרד עבור צוותים שכבר נמצאים בפלטפורמות אלו.
למה להריץ את XBackBone על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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