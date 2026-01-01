Silex היא האלטרנטיבה בקוד פתוח ל-Webflow — בונה אתרים ויזואלי, ללא קוד, שפועל כולו בדפדפן ומייצר קבצי HTML ו-CSS סטנדרטיים. בניגוד לבוני אתרים מסחריים שנועלים את העיצובים והתוכן שלכם לפלטפורמה שלהם, Silex מאחסן הכל כקבצים רגילים בשרת שלכם. הוא מתחבר למערכות headless CMSs עבור תוכן דינמי, משתלב עם מנגנוני יצירת אתרים סטטיים כמו 11ty, וניתן להרחיב אותו באמצעות מערכת תוספים.

אירוח עצמי של Silex על VPS מעניק למעצבי אתרים ולסוכנויות סביבת עבודה עם פרויקטים ללא הגבלה בעלות שרת קבועה, ללא עמלות לפי אתר וללא תלות בפלטפורמת צד שלישי שתשאר מקוונת או במחיר סביר.