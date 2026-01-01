פרוסו Silex בלחיצה אחת.
בונה אתרים ויזואלי בקוד פתוח וללא קוד, שמפיק קובצי HTML ו-CSS נקיים וניידים.
בחרו תוכנית VPS עבור Silex
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Silex
Silex היא האלטרנטיבה בקוד פתוח ל-Webflow — בונה אתרים ויזואלי, ללא קוד, שפועל כולו בדפדפן ומייצר קבצי HTML ו-CSS סטנדרטיים. בניגוד לבוני אתרים מסחריים שנועלים את העיצובים והתוכן שלכם לפלטפורמה שלהם, Silex מאחסן הכל כקבצים רגילים בשרת שלכם. הוא מתחבר למערכות headless CMSs עבור תוכן דינמי, משתלב עם מנגנוני יצירת אתרים סטטיים כמו 11ty, וניתן להרחיב אותו באמצעות מערכת תוספים.
אירוח עצמי של Silex על VPS מעניק למעצבי אתרים ולסוכנויות סביבת עבודה עם פרויקטים ללא הגבלה בעלות שרת קבועה, ללא עמלות לפי אתר וללא תלות בפלטפורמת צד שלישי שתשאר מקוונת או במחיר סביר.
פיצ'רים עיקריים של Silex
עורך ויזואלי גרירה-ושחרור
בנו דפים ויזואלית באמצעות העורך מבוסס GrapesJS עם רכיבים, סגנונות וכלי פריסה — ללא צורך בידע ב-HTML או CSS.
פלט HTML סטטי
כל אתר ש-Silex מייצרת הוא HTML ו-CSS נקיים ותקניים — ללא תלויות זמן ריצה, פועל אצל כל ספק אחסון, והוא נייד לחלוטין.
קשירת נתונים CMS
חברו עיצובי עמודים ל-WordPress (GraphQL), ל-Strapi, ל-Squidex ולמערכות CMS Headless אחרות, כך שמי שאינם מפתחים יוכלו לעדכן תוכן מבלי לגעת בעיצוב.
לוח בקרה מרובה אתרים
נהלו פרויקטי אתרים ללא הגבלה ממופע Silex אחד, מאורגנים בסביבת עבודה אחת לסוכנויות ולפרילנסרים עם לקוחות מרובים.
יכולת הרחבה של חיבורים
הרחיבו את Silex עם רכיבים מותאמים אישית, מחברי נתונים ושילובים של שירותי צד שלישי באמצעות מערכת התוספים מבלי לפצל את הליבה.
למה להריץ את Silex על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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