Lidarr הוא מנהל ספריית מוזיקה אוטומטי הבנוי על בסיס ה-arr framework המוכח. הוא עוקב אחר דיסקוגרפיות של אמנים, מנטר פידים של RSS עבור יציאות אלבומים חדשים, מפעיל הורדות דרך הלקוח המועדף עליכם, ומארגן הכל לתיקיות מתויגות ומובנות כראוי — הכל ללא התערבות ידנית.

הפעלת Lidarr על VPS משאירה אותו פעיל 24/7, מה שמבטיח שמהדורות חדשות נלכדות ברגע שהן מופיעות, גם כשהמחשבים הביתיים שלכם כבויים. הוא משתלב עם qBittorrent, SABnzbd, NZBGet ולקוחות הורדה אחרים, ומתחבר ל-Plex, Jellyfin ו-Emby כדי לרענן את ספריית שרת המוזיקה שלכם לאחר כל רכישה.