התקינו Lidarr בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל אוסף מוזיקה אוטומטי שמנטר דיסקוגרפיות של אמנים ומארגן הורדות עם מטא-דאטה של MusicBrainz.
בחרו תוכנית VPS עבור Lidarr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Lidarr
Lidarr הוא מנהל ספריית מוזיקה אוטומטי הבנוי על בסיס ה-arr framework המוכח. הוא עוקב אחר דיסקוגרפיות של אמנים, מנטר פידים של RSS עבור יציאות אלבומים חדשים, מפעיל הורדות דרך הלקוח המועדף עליכם, ומארגן הכל לתיקיות מתויגות ומובנות כראוי — הכל ללא התערבות ידנית.
הפעלת Lidarr על VPS משאירה אותו פעיל 24/7, מה שמבטיח שמהדורות חדשות נלכדות ברגע שהן מופיעות, גם כשהמחשבים הביתיים שלכם כבויים. הוא משתלב עם qBittorrent, SABnzbd, NZBGet ולקוחות הורדה אחרים, ומתחבר ל-Plex, Jellyfin ו-Emby כדי לרענן את ספריית שרת המוזיקה שלכם לאחר כל רכישה.
פיצ'רים עיקריים של Lidarr
ניטור שחרורים אוטומטי
עקבו אחר כל אמן והורידו אוטומטית אלבומים חדשים, סינגלים ומיני-אלבומים (EPs) ברגע שהם מופיעים באינדקסרים המוגדרים שלכם.
שדרוגי פרופיל איכותיים
הגדירו פורמטי שמע מועדפים ו-Lidarr תחליף אוטומטית קובצי איכות נמוכה בקבצי FLAC או בגרסאות עם קצב סיביות גבוה יותר כאשר הם יהיו זמינים.
MusicBrainz מטא-דאטה
העשירו את הספרייה שלכם עם שמות אמנים מדויקים, עטיפות אלבומים, תאריכי יציאה ורשימות שירים מ-MusicBrainz.
שילוב שרת מדיה
הפעילו סריקות ספרייה של Plex, Jellyfin או Emby באופן אוטומטי לאחר השלמת ההורדות, כך שמוזיקה חדשה תופיע באופן מיידי.
ניהול דיסקוגרפיה
צפו בקטלוגים מלאים של אמנים, סמנו אלבומים מבוקשים, ועקבו אילו מהדורות חסרות או דורשות שדרוגי איכות מלוח מחוונים אחד.
למה להריץ את Lidarr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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