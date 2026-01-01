Keycloak היא פלטפורמת קוד פתוח מוכחת לניהול זהויות וגישה (IAM) שפותחה על ידי Red Hat והתקבלה ל-CNCF. היא מטפלת בכניסה יחידה (SSO), אימות רב-גורמי (MFA), התחברות חברתית, איחוד LDAP/Active Directory ובקרת גישה מבוססת תפקידים — ובכך מבטלת את הצורך לבנות מערכות אימות מותאמות אישית עבור כל יישום שאתם פורסים.

אירוח עצמי של Keycloak על גבי VPS משלכם מעניקה לכם בעלות מלאה על פרטי זיהוי משתמשים רגישים ונתוני סשן, תוך הימנעות מתמחור לפי משתמש של שירותי IAM בענן. פריסה זו משתמשת ב-PostgreSQL לעמידות נתונים ברמת ייצור, מה שהופך אותה למתאימה לאבטחת עומסי עבודה אמיתיים מהיום הראשון.