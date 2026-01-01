Microcks היא פלטפורמת קוד פתוח, מבוססת ענן, לביצוע מוקינג ובדיקות של ממשקי API בכל פרוטוקול מרכזי — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, ו-AsyncAPI. במקום לתחזק סטובים שנכתבו ידנית, צוותים מייבאים את חוזי ה-API הקיימים שלהם ו-Microcks מייצרת אוטומטית מוקים ריאליסטיים המשקפים התנהגות שירות אמיתית, ומאיצה את הפיתוח ללא המתנה לצוותי בקאנד.

כפרויקט CNCF Incubating, Microcks בנויה לשילוב CI/CD ומשתלבת באופן טבעי בצינורות DevOps. אירוח עצמי על VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני בדיקות ה-API שלכם, מבטל תלויות SaaS חיצוניות, ומאפשר לכם לבצע מוקינג לשירותים פנימיים שפלטפורמות בדיקות ענן לעולם לא יוכלו להגיע אליהם.