עד 69% הנחה עבור Microcks

פרוסו Microcks בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמה בשלבי אינקובציה של CNCF לזיוף API ובדיקות חוזים על פני REST, GraphQL, gRPC, ו-AsyncAPI.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Microcks בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Microcks

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Microcks

Microcks היא פלטפורמת קוד פתוח, מבוססת ענן, לביצוע מוקינג ובדיקות של ממשקי API בכל פרוטוקול מרכזי — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, ו-AsyncAPI. במקום לתחזק סטובים שנכתבו ידנית, צוותים מייבאים את חוזי ה-API הקיימים שלהם ו-Microcks מייצרת אוטומטית מוקים ריאליסטיים המשקפים התנהגות שירות אמיתית, ומאיצה את הפיתוח ללא המתנה לצוותי בקאנד.

כפרויקט CNCF Incubating, Microcks בנויה לשילוב CI/CD ומשתלבת באופן טבעי בצינורות DevOps. אירוח עצמי על VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני בדיקות ה-API שלכם, מבטל תלויות SaaS חיצוניות, ומאפשר לכם לבצע מוקינג לשירותים פנימיים שפלטפורמות בדיקות ענן לעולם לא יוכלו להגיע אליהם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Microcks

הדמיית API רב-פרוטוקול

שירותי הדמיה של REST, GraphQL, gRPC, SOAP ו-AsyncAPI מפלטפורמה אחת — אין צורך בכלים נפרדים עבור כל פרוטוקול.

בדיקות מונעות חוזה

ייבאו מפרטים של OpenAPI, AsyncAPI, Postman, או gRPC ואמתו אוטומטית שהיישומים שלכם תואמים לחוזים מוסכמים בצינורות CI/CD.

יצירת תגובה דינמית

השתמשו בתבניות וביטויים בתגובות מדומות כדי לייצר נתונים מציאותיים ומגוונים במקום נתונים קבועים, ובכך לשפר את כיסוי הבדיקות.

שילוב פאייפליין CI/CD

תמיכה מובנית ב-GitHub Actions, Jenkins ו-Tekton מאפשרת לכם להריץ בדיקות תאימות באופן אוטומטי בכל קומיט ללא התערבות ידנית.

ייבוא אוסף Postman

השתמשו מחדש בקולקציות Postman הקיימות שלכם כהגדרות דמה וחבילות בדיקה, תוך הגנה על ההשקעה שהצוות שלכם כבר ביצע בתיעוד API.

למה להריץ את Microcks על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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