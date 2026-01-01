פרוסו Microcks בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמה בשלבי אינקובציה של CNCF לזיוף API ובדיקות חוזים על פני REST, GraphQL, gRPC, ו-AsyncAPI.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Microcks
Microcks היא פלטפורמת קוד פתוח, מבוססת ענן, לביצוע מוקינג ובדיקות של ממשקי API בכל פרוטוקול מרכזי — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, ו-AsyncAPI. במקום לתחזק סטובים שנכתבו ידנית, צוותים מייבאים את חוזי ה-API הקיימים שלהם ו-Microcks מייצרת אוטומטית מוקים ריאליסטיים המשקפים התנהגות שירות אמיתית, ומאיצה את הפיתוח ללא המתנה לצוותי בקאנד.
כפרויקט CNCF Incubating, Microcks בנויה לשילוב CI/CD ומשתלבת באופן טבעי בצינורות DevOps. אירוח עצמי על VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני בדיקות ה-API שלכם, מבטל תלויות SaaS חיצוניות, ומאפשר לכם לבצע מוקינג לשירותים פנימיים שפלטפורמות בדיקות ענן לעולם לא יוכלו להגיע אליהם.
פיצ'רים עיקריים של Microcks
הדמיית API רב-פרוטוקול
שירותי הדמיה של REST, GraphQL, gRPC, SOAP ו-AsyncAPI מפלטפורמה אחת — אין צורך בכלים נפרדים עבור כל פרוטוקול.
בדיקות מונעות חוזה
ייבאו מפרטים של OpenAPI, AsyncAPI, Postman, או gRPC ואמתו אוטומטית שהיישומים שלכם תואמים לחוזים מוסכמים בצינורות CI/CD.
יצירת תגובה דינמית
השתמשו בתבניות וביטויים בתגובות מדומות כדי לייצר נתונים מציאותיים ומגוונים במקום נתונים קבועים, ובכך לשפר את כיסוי הבדיקות.
שילוב פאייפליין CI/CD
תמיכה מובנית ב-GitHub Actions, Jenkins ו-Tekton מאפשרת לכם להריץ בדיקות תאימות באופן אוטומטי בכל קומיט ללא התערבות ידנית.
ייבוא אוסף Postman
השתמשו מחדש בקולקציות Postman הקיימות שלכם כהגדרות דמה וחבילות בדיקה, תוך הגנה על ההשקעה שהצוות שלכם כבר ביצע בתיעוד API.
למה להריץ את Microcks על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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