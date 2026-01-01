Gokapi הוא שרת שיתוף קבצים בקוד פתוח באירוח עצמי, המבוסס על Firefox Send שהופסק כעת. הוא מאפשר לכם להעלות קבצים דרך ממשק משתמש אינטרנטי ולחלק קישורי הורדה קצרים ופגי תוקף — אידיאלי לשיתוף חד-פעמי כאשר לנמען אין חשבון בפלטפורמה שלכם. האחסון יכול להיות דיסק מקומי או כל דלי תואם S3, וכל קישור תומך בתפוגה הניתנת להגדרה, מגבלות הורדה וסיסמאות אופציונליות.

אירוח עצמי של Gokapi ב-VPS שלכם שומר את התוכן המשותף ויומני הגישה של הנמענים בתוך התשתית שלכם, במקום שירות העלאה של SaaS. הקובץ הבינארי היחיד של Go שומר על טביעת רגל זעירה, ובניגוד לפלטפורמות שיתוף קבצים ציבוריות אין ערוצי דיווח על שימוש לרעה מפורסמים — רק האנשים שאליהם אתם שולחים קישור יכולים לראות את מה שהעליתם.