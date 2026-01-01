התקינו Gokapi בלחיצה אחת.
שרת שיתוף קבצים קל משקל באירוח עצמי, עם קישורים שפג תוקפם, הגנה באמצעות סיסמה ו-backend אופציונלי של S3.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gokapi
Gokapi הוא שרת שיתוף קבצים בקוד פתוח באירוח עצמי, המבוסס על Firefox Send שהופסק כעת. הוא מאפשר לכם להעלות קבצים דרך ממשק משתמש אינטרנטי ולחלק קישורי הורדה קצרים ופגי תוקף — אידיאלי לשיתוף חד-פעמי כאשר לנמען אין חשבון בפלטפורמה שלכם. האחסון יכול להיות דיסק מקומי או כל דלי תואם S3, וכל קישור תומך בתפוגה הניתנת להגדרה, מגבלות הורדה וסיסמאות אופציונליות.
אירוח עצמי של Gokapi ב-VPS שלכם שומר את התוכן המשותף ויומני הגישה של הנמענים בתוך התשתית שלכם, במקום שירות העלאה של SaaS. הקובץ הבינארי היחיד של Go שומר על טביעת רגל זעירה, ובניגוד לפלטפורמות שיתוף קבצים ציבוריות אין ערוצי דיווח על שימוש לרעה מפורסמים — רק האנשים שאליהם אתם שולחים קישור יכולים לראות את מה שהעליתם.
פיצ'רים עיקריים של Gokapi
קישורי שיתוף מתפוגגים
כל קובץ שהועלה מקבל כתובת URL מקוצרת עם תפוגה הניתנת להגדרה לפי זמן או מספר הורדות, כך שהקישורים מפסיקים לעבוד לאחר שהנמען הוריד אותם.
קישורים מוגנים בסיסמה
אפשרות להגן על הורדות באמצעות סיסמה לכל קישור, כך שגם קישורים שדלפו לא ייפתחו ללא הסוד.
אחסון מקומי או S3
אחסנו קבצים בנפח האחסון המקומי או הפנו את Gokapi לכל דלי תואם S3 (AWS, Backblaze, MinIO) לאחסון גמיש ועמיד.
הצפנה מקצה לקצה
הצפנה אופציונלית בצד הלקוח מבטיחה שהשרת לעולם לא יראה טקסט רגיל עבור העלאות המשותפות באמצעות קישורים מוצפנים מקצה לקצה לשימוש חד פעמי.
חשבונות מרובי משתמשים
צרו חשבונות משתמש נפרדים כך שמספר אנשי צוות או בני משפחה יחלקו מופע אחד עם היסטוריות העלאה מבודדות.
API ו-CLI
העלו באופן פרוגרמטי באמצעות ה-REST API או ה-CLI הרשמי לשליחת ארטיפקטים של בנייה, חבילות לוגים ופלט אוטומציה.
למה להריץ את Gokapi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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