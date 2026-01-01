Vvveb היא מערכת ניהול תוכן בקוד פתוח עם בונה עמודים ויזואלי מובנה בשיטת גרירה ושחרור. היא מאפשרת לכם לעצב ולפרסם אתרים מקצועיים, בלוגים וחנויות מקוונות על ידי גרירת רכיבים אל משטח העבודה והתאמתם אישית באופן ויזואלי — ללא צורך בכתיבת קוד.

אירוח עצמי של Vvveb על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית האתר והנתונים שלכם ללא עמלות SaaS חודשיות. ספריית הרכיבים כוללת אלמנטים של layouts, text, media, forms ו-ecommerce, בעוד שה-backend מספק ניהול ריבוי עמודים, העלאות מדיה והתאמה אישית של ערכות נושא.