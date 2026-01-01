פרוסו Vvveb CMS בהתקנה בלחיצה אחת.
CMS גרירה ושחרור לבניית אתרים, בלוגים, וחנויות ecommerce באופן ויזואלי ללא כתיבת קוד.
בחרו תוכנית VPS עבור Vvveb CMS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Vvveb CMS
Vvveb היא מערכת ניהול תוכן בקוד פתוח עם בונה עמודים ויזואלי מובנה בשיטת גרירה ושחרור. היא מאפשרת לכם לעצב ולפרסם אתרים מקצועיים, בלוגים וחנויות מקוונות על ידי גרירת רכיבים אל משטח העבודה והתאמתם אישית באופן ויזואלי — ללא צורך בכתיבת קוד.
אירוח עצמי של Vvveb על VPS מעניק לכם שליטה מלאה על תשתית האתר והנתונים שלכם ללא עמלות SaaS חודשיות. ספריית הרכיבים כוללת אלמנטים של layouts, text, media, forms ו-ecommerce, בעוד שה-backend מספק ניהול ריבוי עמודים, העלאות מדיה והתאמה אישית של ערכות נושא.
פיצ'רים עיקריים של Vvveb CMS
בונה דפים ויזואלי
בנו דפים על ידי גרירה ושחרור רכיבים על קנבס חי עם משוב ויזואלי מיידי ועריכה מוטבעת.
מוכן למסחר אלקטרוני
צרו קטלוגי מוצרים, עגלות קניות ותהליכי תשלום עם רכיבי מסחר אלקטרוני ותבניות מובנים.
ניהול בלוג
צרו ונהלו פוסטים בבלוג עם קטגוריות, תגיות ופרופילי מחברים באמצעות כלי ניהול התוכן המובנים.
התאמה אישית של ערכת נושא
התאימו צבעים, גופנים ופריסה באופן גלובלי באמצעות עורך העיצוב מבלי לגעת ב-CSS או בקבצי תבנית ישירות.
פרסום ללא קוד
פרסום דפים חדשים ועדכון תוכן באופן חזותי ללא מעורבות מפתחים, תוך שמירה על עדכוני אתר מהירים ועצמאיים.
למה להריץ את Vvveb CMS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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