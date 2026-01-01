התקינו Weblate בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול תרגומים מבוססת אינטרנט עם שילוב הדוק של בקרת גרסאות, לזרימות עבודה חלקות של לוקליזציה.
בחרו תוכנית VPS עבור Weblate
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Weblate
Weblate היא פלטפורמת ניהול תרגומים חזקה בקוד פתוח, המשתלבת ישירות עם Git, GitHub, GitLab ו-Bitbucket כדי לשמור על תרגומים מסונכרנים עם בסיס הקוד שלכם. מתרגמים עובדים דרך ממשק אינטרנטי אינטואיטיבי בעוד ששינויים נשלחים אוטומטית בחזרה למאגרים שלכם, ובכך מבטלים החלפות קבצים ידניות וקונפליקטים במיזוג.
עם תמיכה ביותר מ-50 פורמטים של קבצים, זיכרון תרגום מובנה, הצעות תרגום מכונה ובדיקות איכות, Weblate מייעלת כל שלב בתהליך הלוקליזציה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מסיר מגבלות תמחור לפי משתמש ושומר על סודיות מחרוזות קוד קנייניות.
פיצ'רים עיקריים של Weblate
אינטגרציה של בקרת גרסאות
סנכרון תרגומים אוטומטי עם מאגרי Git, GitHub, GitLab ו-Bitbucket ללא החלפת קבצים ידנית.
50+ פורמטים של קבצים
תמיכה ב-PO, XLIFF, JSON, משאבי Android, מחרוזות iOS, מאפייני Java, ועוד עשרות פורמטים של תרגום.
זיכרון תרגום
השתמשו מחדש במחרוזות מתורגמות קודם לכן בפרויקטים שונים כדי לשמור על עקביות ו-להאיץ את עבודת הלוקליזציה.
תרגום מכונה
קבלו הצעות תרגום אוטומטיות מ-DeepL, Google Translate ו-LibreTranslate כדי להאיץ תהליכי עבודה.
בדיקות איכות
איתרו שגיאות במצייני מיקום, בעיות עיצוב וחוסר עקביות באופן אוטומטי לפני שהתרגומים מגיעים לייצור.
סקירת תהליכי עבודה
הגדירו תהליכי אישור עם הרשאות מבוססות תפקידים כדי להבטיח איכות תרגום בכל הצוות שלכם.
למה להריץ את Weblate על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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