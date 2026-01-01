Weblate היא פלטפורמת ניהול תרגומים חזקה בקוד פתוח, המשתלבת ישירות עם Git, GitHub, GitLab ו-Bitbucket כדי לשמור על תרגומים מסונכרנים עם בסיס הקוד שלכם. מתרגמים עובדים דרך ממשק אינטרנטי אינטואיטיבי בעוד ששינויים נשלחים אוטומטית בחזרה למאגרים שלכם, ובכך מבטלים החלפות קבצים ידניות וקונפליקטים במיזוג.

עם תמיכה ביותר מ-50 פורמטים של קבצים, זיכרון תרגום מובנה, הצעות תרגום מכונה ובדיקות איכות, Weblate מייעלת כל שלב בתהליך הלוקליזציה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם מסיר מגבלות תמחור לפי משתמש ושומר על סודיות מחרוזות קוד קנייניות.