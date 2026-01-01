Bookshelf הוא היורש המתוחזק על ידי הקהילה של Readarr, הבנוי על אותו framework של arr שמפעיל את Sonarr ו-Radarr. הוא עוקב אחר הסופרים המועדפים עליכם, מאתר מהדורות חדשות, ומוריד ומארגן ספרים באופן אוטומטי דרך לקוחות ההורדה הקיימים שלכם — כולל qBittorrent, Transmission, SABnzbd, ו-NZBGet — לפני שהוא מתייק אותם לספריית Calibre או Calibre-Web שלכם עם מטא-דאטה נקי.

אירוח עצמי של Bookshelf על VPS שומר על השירות פועל 24/7 כך שמהדורות נלכדות ברגע שהן מופיעות, מבלי להיות תלוי במכונה ביתית שתהיה מחוברת. כרכים קבועים שומרים על רשימות הסופרים שלכם, פרופילי האיכות, והיסטוריית ההורדות לאורך עדכוני קונטיינר.