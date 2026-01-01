התקינו Bookshelf בלחיצה אחת.
החייאה פעילה של הקהילה של Readarr לאוטומציה של ניהול ספריות ספרים אלקטרוניים וספרי שמע.
בחרו תוכנית VPS עבור Bookshelf
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bookshelf
Bookshelf הוא היורש המתוחזק על ידי הקהילה של Readarr, הבנוי על אותו framework של arr שמפעיל את Sonarr ו-Radarr. הוא עוקב אחר הסופרים המועדפים עליכם, מאתר מהדורות חדשות, ומוריד ומארגן ספרים באופן אוטומטי דרך לקוחות ההורדה הקיימים שלכם — כולל qBittorrent, Transmission, SABnzbd, ו-NZBGet — לפני שהוא מתייק אותם לספריית Calibre או Calibre-Web שלכם עם מטא-דאטה נקי.
אירוח עצמי של Bookshelf על VPS שומר על השירות פועל 24/7 כך שמהדורות נלכדות ברגע שהן מופיעות, מבלי להיות תלוי במכונה ביתית שתהיה מחוברת. כרכים קבועים שומרים על רשימות הסופרים שלכם, פרופילי האיכות, והיסטוריית ההורדות לאורך עדכוני קונטיינר.
פיצ'רים עיקריים של Bookshelf
מעקב מחברים אוטומטי
עקבו אחר ביבליוגרפיות וסדרות שלמות של מחברים, כך שכל מהדורה חדשה תעמוד בתור להורדה אוטומטית ללא חיפוש ידני.
תמיכה בריבוי פורמטים של ספרים אלקטרוניים
מטפל בפורמטים של EPUB, MOBI, AZW3, PDF וספרי שמע, כולל M4B, ומעניק לך כלי אחד לכל הספרייה הדיגיטלית שלך.
הורדת שילוב לקוח
מתחברת ל-qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd ו-NZBGet כך שספרים יגיעו לספרייה שלכם דרך כל לקוח שבו אתם כבר משתמשים.
סינכרון ספריית Calibre
משתלב ישירות עם Calibre ו-Calibre-Web כדי לייבא רכישות חדשות עם מטא-דאטה עקבי ושמות תיקיות באופן אוטומטי.
ניהול פרופיל איכותי
הגדירו פורמטים מועדפים ואפשרויות חלופיות לכל פרופיל, כדי להבטיח שההורדות יעמדו בסטנדרטים שלכם ללא התערבות ידנית.
למה להריץ את Bookshelf על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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