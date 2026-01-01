מנוע ה-GraphQL של Hasura מתחבר למסד הנתונים PostgreSQL שלכם ומייצר באופן אוטומטי GraphQL API עם טיפוסים מלאים תוך שניות. במקום לכתוב קוד resolver, להגדיר הגדרות סכימה, או לבנות שכבות שאילתות מאפס, מפתחים מפנים את Hasura למסד נתונים ומקבלים מיד סינון, מיון, חלוקה לעמודים (pagination), צבירות (aggregations) ומנויים בזמן אמת (real-time subscriptions) — הכל מנוהל דרך קונסולה ויזואלית.

עם למעלה מ-32,000 כוכבי GitHub ובשימוש בפרודקשן בחברות ברחבי העולם, Hasura היא הדרך המהירה ביותר ממסד נתונים ל-API. אירוח עצמי על VPS משלכם שומר על פרטי הכניסה למסד הנתונים והלוגיקה של השאילתות בתוך התשתית שלכם, ללא עמלות לפי בקשה, ללא עלויות יציאת נתונים, ושליטה מלאה על הרשאות גישה ו-rate limiting.