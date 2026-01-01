התקינו Hasura GraphQL Engine בלחיצה אחת.
GraphQL ו-REST APIs מיידיים מעל מסד הנתונים PostgreSQL שלכם — אין צורך בקוד צד שרת.
בחרו תוכנית VPS עבור Hasura GraphQL Engine
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hasura GraphQL Engine
מנוע ה-GraphQL של Hasura מתחבר למסד הנתונים PostgreSQL שלכם ומייצר באופן אוטומטי GraphQL API עם טיפוסים מלאים תוך שניות. במקום לכתוב קוד resolver, להגדיר הגדרות סכימה, או לבנות שכבות שאילתות מאפס, מפתחים מפנים את Hasura למסד נתונים ומקבלים מיד סינון, מיון, חלוקה לעמודים (pagination), צבירות (aggregations) ומנויים בזמן אמת (real-time subscriptions) — הכל מנוהל דרך קונסולה ויזואלית.
עם למעלה מ-32,000 כוכבי GitHub ובשימוש בפרודקשן בחברות ברחבי העולם, Hasura היא הדרך המהירה ביותר ממסד נתונים ל-API. אירוח עצמי על VPS משלכם שומר על פרטי הכניסה למסד הנתונים והלוגיקה של השאילתות בתוך התשתית שלכם, ללא עמלות לפי בקשה, ללא עלויות יציאת נתונים, ושליטה מלאה על הרשאות גישה ו-rate limiting.
פיצ'רים עיקריים של Hasura GraphQL Engine
מיידי GraphQL APIs
מייצר באופן אוטומטי API GraphQL עם טיפוסים מלאים מסכמת ה-PostgreSQL הקיימת שלכם — כולל טבלאות, תצוגות ויחסים, ללא צורך בכתיבת קוד resolver.
מנויים בזמן אמת
כל שאילתת GraphQL ניתנת להפיכה למנוי חי שדוחף עדכונים ללקוחות מחוברים דרך WebSockets כאשר הנתונים הבסיסיים משתנים.
הרשאות ברמת השורה
הגדירו כללי בקרת גישה מפורטים לפי טבלה, תפקיד ופעולה באמצעות בונה הרשאות בשיטת הצבע-ולחץ — אין צורך בתווכה מותאמת אישית.
מיפוי נקודות קצה REST
חשפו כל שאילתת GraphQL שמורה כנקודת קצה REST בעלת שם, ומאפשרת ללקוחות REST בלבד גישה לאותם נתונים ללא שכבת API נפרדת.
סכמות מרוחקות ופעולות
לשלב GraphQL APIs ושירותי HTTP חיצוניים לתוך הסכימה המאוחדת, כך שלקוחות יוכלו לשלוף הכל דרך נקודת קצה אחת.
למה להריץ את Hasura GraphQL Engine על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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