Apache Guacamole הוא שער לשולחן עבודה מרוחק ללא צורך בלקוח, המאפשר לכם לגשת לשרתי RDP, VNC, SSH ו-Telnet מכל דפדפן אינטרנט מודרני — ללא תוספים, ללא תוכנת לקוח מקורית וללא צורך בהגדרה לכל מכשיר. הדפדפן מטפל ברינדור בעוד שדמון בצד השרת מתרגם פרוטוקולים, מה שהופך גישה מרחוק לפשוטה כמו פתיחת כתובת URL.

אירוח עצמי של Guacamole על גבי VPS משלכם הופך את השרת שלכם ל-jump host מרכזי לניהול מכונות מרוחקות בכל מקום בעולם. ניהול משתמשים מובנה, יומני ביקורת ושיתוף חיבורים הופכים אותו לשימושי באותה מידה למנהלי מערכת יחידים ולצוותים קטנים, תוך שמירה על כל אישורי הגישה וההפעלות בשליטתכם הישירה.