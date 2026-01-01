התקינו Apache Guacamole בהתקנה בלחיצה אחת.
שער לשולחן עבודה מרוחק ללא לקוח לגישה לחיבורי RDP, SSH, VNC ו-Telnet ישירות מדפדפן האינטרנט שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Apache Guacamole
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Guacamole
Apache Guacamole הוא שער לשולחן עבודה מרוחק ללא צורך בלקוח, המאפשר לכם לגשת לשרתי RDP, VNC, SSH ו-Telnet מכל דפדפן אינטרנט מודרני — ללא תוספים, ללא תוכנת לקוח מקורית וללא צורך בהגדרה לכל מכשיר. הדפדפן מטפל ברינדור בעוד שדמון בצד השרת מתרגם פרוטוקולים, מה שהופך גישה מרחוק לפשוטה כמו פתיחת כתובת URL.
אירוח עצמי של Guacamole על גבי VPS משלכם הופך את השרת שלכם ל-jump host מרכזי לניהול מכונות מרוחקות בכל מקום בעולם. ניהול משתמשים מובנה, יומני ביקורת ושיתוף חיבורים הופכים אותו לשימושי באותה מידה למנהלי מערכת יחידים ולצוותים קטנים, תוך שמירה על כל אישורי הגישה וההפעלות בשליטתכם הישירה.
פיצ'רים עיקריים של Apache Guacamole
גישה דרך דפדפן ללא צורך בלקוח
התחברו לכל מארח RDP, VNC, SSH, או Telnet ישירות מלשונית דפדפן — ללא תוכנת לקוח, ללא תוספים, ללא עקיפת חומת אש.
תמיכה בפרוטוקולים מרובים
מתאמים מובנים עבור RDP, VNC, SSH, Telnet ו-Kubernetes עונים על הצרכים היומיומיים של מנהלים, מפתחים וצוותי אבטחה.
אישורים מרכזיים
אחסנו סיסמאות שרת, מפתחות SSH ו-אישורים פעם אחת ב-Guacamole, והעניקו למשתמשים גישה מבלי לשתף לעולם את הסודות הבסיסיים.
ניהול משתמשים וקבוצות
הרשאות מבוססות תפקידים, שילוב LDAP ו-SAML, וכללי גישה לכל חיבור בנפרד שומרים על ארגון צוותים גדולים ככל שמלאי החיבורים גדל.
הקלטת הפעלה וביקורת
הקלטת סשנים אופציונלית ויומני פעילות מפורטים מאפשרים בקלות לבקר מי התחבר, לאן ומה הוא עשה.
למה להריץ את Apache Guacamole על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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