פרוסו Overseerr בלחיצה אחת.
כלי לניהול וגילוי בקשות מדיה עבור Plex עם גלישה מבוססת TMDb, תהליכי אישור, ושילוב אוטומטי עם Sonarr ו-Radarr.
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מה אפשר לבנות עם Overseerr
Overseerr הוא הכלי המוביל לניהול בקשות מדיה בקוד פתוח עבור מפעילי שרתי Plex. משתמשים גולשים בממשק מרהיב המופעל על ידי TMDb כדי לגלות ולבקש סרטים או תוכניות טלוויזיה; מנהלים בודקים ומאשרים את הבקשות הללו, אשר ממולאות אוטומטית באמצעות Sonarr ו-Radarr. אימות Plex מספק כניסה יחידה חלקה (single sign-on), וסורק הספרייה מונע הורדות כפולות על ידי בדיקה צולבת של מה שכבר זמין.
אירוח עצמי של Overseerr ב-VPS שלכם מעניק לקהילת ה-Plex שלכם פורטל מלוטש ונגיש תמיד מבלי לחשוף כלי אוטומציה של הקצה האחורי (backend). משאבים ייעודיים מבטיחים גילוי מדיה מהיר עם גרפיקה ברזולוציה גבוהה, בעוד שאחסון קבוע מגן על היסטוריית הבקשות, חשבונות המשתמשים והגדרות האינטגרציה בין הפעלות מחדש ועדכונים.
פיצ'רים עיקריים של Overseerr
Plex כניסה יחידה
משתמשים מאמתים את זהותם עם חשבונות ה-Plex שלהם והרשאות מסתנכרנות אוטומטית, כך שאין שכבת ניהול משתמשים נפרדת לתחזוקה.
שילוב Sonarr ו-Radarr
בקשות מאושרות מועברות ישירות ל-Sonarr או ל-Radarr להורדה אוטומטית ואספקה לספרייה, ובכך סוגרות את המעגל ללא התערבות ידנית.
ממשק גילוי TMDb
חווית גלישה עשירה ויזואלית המופעלת על ידי The Movie Database מאפשרת למשתמשים לחקור תוכן פופולרי, מומלץ ובמגמה לפני הגשת בקשות.
תהליך עבודה לאישור בקשות
מנהלים סוקרים בקשות ממתינות דרך לוח מחוונים אינטואיטיבי עם היכולת לאשר, לדחות, או להגדיר מכסות לכל משתמש כדי לנהל את קיבולת האחסון.
התראות רב-ערוציות
מעדכן משתמשים לגבי סטטוס הבקשה באמצעות Discord, Telegram, Slack, Email, Webhooks, Pushover ועוד, כשכל ערוץ ניתן להגדרה בנפרד.
למה להריץ את Overseerr על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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