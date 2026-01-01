Overseerr הוא הכלי המוביל לניהול בקשות מדיה בקוד פתוח עבור מפעילי שרתי Plex. משתמשים גולשים בממשק מרהיב המופעל על ידי TMDb כדי לגלות ולבקש סרטים או תוכניות טלוויזיה; מנהלים בודקים ומאשרים את הבקשות הללו, אשר ממולאות אוטומטית באמצעות Sonarr ו-Radarr. אימות Plex מספק כניסה יחידה חלקה (single sign-on), וסורק הספרייה מונע הורדות כפולות על ידי בדיקה צולבת של מה שכבר זמין.

אירוח עצמי של Overseerr ב-VPS שלכם מעניק לקהילת ה-Plex שלכם פורטל מלוטש ונגיש תמיד מבלי לחשוף כלי אוטומציה של הקצה האחורי (backend). משאבים ייעודיים מבטיחים גילוי מדיה מהיר עם גרפיקה ברזולוציה גבוהה, בעוד שאחסון קבוע מגן על היסטוריית הבקשות, חשבונות המשתמשים והגדרות האינטגרציה בין הפעלות מחדש ועדכונים.