התקינו Suwayomi בלחיצה אחת.
שרת מנגה וקומיקס באחסון עצמי שמביא מאות מקורות Tachiyomi לכל דפדפן אינטרנט.
בחרו תוכנית VPS עבור Suwayomi
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Suwayomi
Suwayomi-Server הוא שרת קריאת מאנגה וקומיקס באחסון עצמי — שכתוב שולחני של אפליקציית האנדרואיד הפופולרית Tachiyomi. הוא מתחבר למאות מקורות מאנגה באמצעות אותה מערכת אקולוגית של הרחבות כמו Tachiyomi, ומעניק לכם גישה לספרייה עצומה של כותרים מממשק אינטרנט נקי הנגיש מכל מכשיר. בניגוד לשירותי מאנגה מבוססי ענן עם קטלוגים מוגבלים וחומות תשלום של מנויים, Suwayomi פועל כולו על השרת שלכם ללא עמלות שוטפות.
כל היסטוריית הקריאה, נתוני הספרייה וההורדות מאוחסנים באופן מקומי. Suwayomi תומך בעדכוני ספרייה אוטומטיים, הורדות פרקים בפורמט CBZ, תמיכה בקטלוג OPDS עבור אפליקציות קורא אלקטרוני ייעודיות, וחווית קריאה הניתנת להתאמה אישית — מה שהופך אותו לפלטפורמה שלמה באחסון עצמי עבור חובבי מאנגה וקומיקס.
פיצ'רים עיקריים של Suwayomi
מאות מקורות
התחברו למאות מקורות מנגה וקומיקס באמצעות המערכת האקולוגית של הרחבות Tachiyomi, המכסה אתרים בעשרות שפות וז'אנרים.
עדכוני ספרייה אוטומטיים
הגדירו מרווח עדכון, ו-Suwayomi תבדוק אוטומטית את כל הסדרות במעקב אחר פרקים חדשים, ותשמור על הספרייה שלכם מעודכנת ללא צורך ברענון ידני.
הורדות פרקים לא מקוונות
הורידו פרקים לקריאה לא מקוונת, הנשמרים באופן אופציונלי כארכיוני CBZ התואמים לכל יישום קורא קומיקס.
תמיכה בקטלוג OPDS
קטלוג ה-OPDS המובנה מאפשר לאפליקציות קוראי ספרים אלקטרוניים כמו KOReader ו-Panels להתחבר ישירות לספריית Suwayomi שלכם לקריאה במכשירים ייעודיים.
קורא מבוסס דפדפן
קראו מנגה ישירות בדפדפן עם קורא עשיר בתכונות התומך בפריסות מותאמות אישית, מצבי תצוגת עמודים, והגדרות כיוון קריאה.
למה להריץ את Suwayomi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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