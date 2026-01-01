Suwayomi-Server הוא שרת קריאת מאנגה וקומיקס באחסון עצמי — שכתוב שולחני של אפליקציית האנדרואיד הפופולרית Tachiyomi. הוא מתחבר למאות מקורות מאנגה באמצעות אותה מערכת אקולוגית של הרחבות כמו Tachiyomi, ומעניק לכם גישה לספרייה עצומה של כותרים מממשק אינטרנט נקי הנגיש מכל מכשיר. בניגוד לשירותי מאנגה מבוססי ענן עם קטלוגים מוגבלים וחומות תשלום של מנויים, Suwayomi פועל כולו על השרת שלכם ללא עמלות שוטפות.

כל היסטוריית הקריאה, נתוני הספרייה וההורדות מאוחסנים באופן מקומי. Suwayomi תומך בעדכוני ספרייה אוטומטיים, הורדות פרקים בפורמט CBZ, תמיכה בקטלוג OPDS עבור אפליקציות קורא אלקטרוני ייעודיות, וחווית קריאה הניתנת להתאמה אישית — מה שהופך אותו לפלטפורמה שלמה באחסון עצמי עבור חובבי מאנגה וקומיקס.